Вс, 18.11.2018
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Виктор Янукович госпитализирован в Москве

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Виктор Янукович.

ФОТО: Konstantin Chernichkin/REUTERS

Экс-президента Украины Виктора Януковича госпитализировали в научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифасовского в Москве, сообщает Интерфакс со ссылкой на "Комсомольскую правду".

По данным газеты, Януковича госпитализировали 16 ноября с подозрением на травму позвоночника и травму колена, которые он получил во время игры в теннис.

"В блоке больницы, где ему оказывалась помощь, на короткое время ограничили доступ для посетителей, затем он был направлен в реанимацию, но в скором времени Януковича увезли в какую-то частную клинику" говорится в сообщении газеты "Комсомольская правда" в воскресенье утром.

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