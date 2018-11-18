Керсти Кальюлайд поздравляет Латвию со 100-летием: мы вместе боролись за свободу, время сплотило и укрепило нас

«История Эстонии и Латвии переплетена, мы вместе боролись за свою свободу, время сплотило и укрепило нас, — сказала президент Кальюлайд в Риге в воскресенье. — В день независимости Латвии мы поднимаем по всей Эстонии флаги, чтобы вместе отпраздновать свободу и независимость латвийцев. Я очень рада тому, что участвую сегодня в мероприятиях в честь годовщины Латвии в Риге и поздравляю президента Раймонда Вейониса и весь народ Латвии со столетием».

В воскресенье Кальюлайд в Риге вместе с президентом Финляндии Саули Нийнистё, президентом Исландии Гвюдни Торласиусом Йоуханнессоном и президентом Литвы Далей Грибаускайте отмечает столетие Латвии. Президенты возложат цветы к монументу свободы в Риге, примут участие в параде вооруженных сил Латвии и посетят концерт в честь столетия Латвия.

В честь столетия Латвийская национальная библиотека объявила инициативу «Особенная книга для особенной полки», в рамках которой всех посещающих Латвию в этом году высокопоставленных гостей просят привозить с собой книги. Президент Кальюлайд подарит библиотеке вышедшую недавно в переводе на латышский поэму «Калевипоэг». «Калевипоэг», вышедший полтора века назад, по-прежнему является визитной карточкой эстонской культуры в мире и одним из наиболее активно переводимых произведений эстонской литературы.