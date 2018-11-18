«Наши ближайшие соседи отмечают сегодня столетний юбилей. Латвию и Эстонию связывает единая история и сложный путь к свободе. Своих добрых друзей Эстонская Республика поздравит исполнением государственного гимна Латвии», – сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 государственной канцелярии Маргус Кастерпалу.

Члены Правительства Республики соберутся на церемонию поздравления во внутреннем дворе посольства Латвии в 11 часов и исполнят в сопровождении камерного хора Collegium Musicale и оркестра Сил обороны гимн Латвии „Dievs, svētī Latviju“.