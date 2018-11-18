18 ноября отмечается столетний юбилей Латвийской Республики, поздравления соседнему государству были переданы в посольстве Латвии в Таллинне, где члены Правительства Республики исполнили гимн Латвии, передает BNS.
«Наши ближайшие соседи отмечают сегодня столетний юбилей. Латвию и Эстонию связывает единая история и сложный путь к свободе. Своих добрых друзей Эстонская Республика поздравит исполнением государственного гимна Латвии», – сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 государственной канцелярии Маргус Кастерпалу.
Члены Правительства Республики соберутся на церемонию поздравления во внутреннем дворе посольства Латвии в 11 часов и исполнят в сопровождении камерного хора Collegium Musicale и оркестра Сил обороны гимн Латвии „Dievs, svētī Latviju“.
В воскресенье в честь столетия Латвийской Республики в Эстонии подняты государственные флаги. Сине-черно-белые флаги поднимают все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые юридические лица.