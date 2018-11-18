Комиссия по делам ЕС обсудит Брекзит и выборы в Европарламент

По словам председателя комиссии Тоомаса Витсута, на уровне ЕС необходимо проанализировать, как привлечь больше граждан на выборы в Европейский парламент, которые состоятся весной следующего года.

«По данным Евробарометра за осень этого года, поддержка ЕС среди жителей выше, чем когда-либо ранее. Но согласно данным того же исследования, большинство населения Эстонии не верит, что их голос что-либо решает на уровне ЕС. Цифровые решения и электронное вовлечение могут стать ключевыми для повышения доверия со стороны всех граждан ЕС, равно как и для повышения избирательной активности», – сказал Витсут.

По оценке заместителя председателя комиссии по делам ЕС Яака Мадисона, граждане ЕС хотели бы знать, как союз будет выглядеть после выхода Великобритании.

«Европейская комиссия должна критически посмотреть на себя и понять, какие именно ошибки, которые до сих пор никто не желает признавать, привели к выходу Великобритании из ЕС. И лишь после этого мы сможем продолжить обсуждение будущего союза», – сказал Мадисон.

На повестке дня COSAC: достижения Австрии в рамках председательства, состояние переговоров по выходу Великобритании из ЕС, политика ЕС в области климата, Энергетический союз, а также прозрачность союза и близость его к гражданам в свете предстоящих выборов в Европейский парламент.