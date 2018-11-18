Сегодня день рождения Деда Мороза

Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно более 2000 лет, в разные времена он был известен в разных образах: сначала в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем как персонаж сказок Морозко или Мороз Иванович. Считается, что «литературный» русский Дед Мороз впервые появился на страницах книг в 1840 году, когда были опубликованы «Детские сказки дедушки Иринея» Владимира Одоевского, где зимний волшебник именовался Мороз Иванович.

В послереволюционные 1920-годы, когда на государственном уровне шла борьба с «религиозными предрассудками», новогодняя елка вместе с Дедом Морозом были преданы забвению. И лишь после реабилитации в 1935 году елки как символа Нового года, на праздник вернулся и Дед Мороз. Впервые зимний волшебник и его помощница — внучка Снегурочка — появились перед советскими детьми на празднике елки в московском Доме Союзов в 1937 году. А вот официально Великий Устюг был назван родиной российского Деда Мороза не так давно — в 1999 году. Особенно тщательно к сегодняшнему празднику готовятся на родине именинника. В этот день открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить письма и поздравления для Деда Мороза. Этой возможностью с удовольствием пользуются и местные детишки, и приезжие туристы.