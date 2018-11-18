В Чехии около 20 тысяч демонстрантов требовали отставки премьер-министра

В столице Чехии Праге около 20 тысяч человек вышли на улицу в субботу, 17 ноября, чтобы выразить протест против премьер-министра страны Андрея Бабиша, которого подозревают в мошенничестве. Демонстранты требовали отставки миллиардера, в отношении которого недавно были выдвинуты новые обвинения, передает Deutsche Welle.
Акция протеста была приурочена к 29-й годовщине "бархатной революции". Бабиша подозревают в мошенничестве с субсидиями ЕС, многие чехи обвиняют его также в том, что до революции 1989 года он сотрудничал со службой госбезопасности коммунистического режима.
Конкретно миллиардера и бывшего предпринимателя подозревают в том, что в 2007 году он вместе со своим концерном Agrofert незаконно присвоил субсидии ЕС на многомиллиардную сумму. 35-летний сын премьер-министра Чехии - Андрей Бабиш-младший, согласно сообщениям СМИ, сказал двум журналистам, что в 2017 году сотрудники отца против воли увезли его в аннексированный Россией Крым, чтобы не позволить чешской полиции допросить его по делу о предполагаемом мошенничестве отца.
После того как стало известно о новых обвинениях в адрес премьер-министра, оппозиционные партии Чехии сплотились и инициировали голосование о недоверии Бабишу, которое намечено на 23 ноября. Эксперты, однако, сомневаются в том, что оппозиция добьется успеха. Андрей Бабиш, который пользуется поддержкой со стороны президента Чехии Милоша Земана, заявил, что он никогда не уйдет в отставку.