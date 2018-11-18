В Чехии около 20 тысяч демонстрантов требовали отставки премьер-министра

Акция протеста была приурочена к 29-й годовщине "бархатной революции". Бабиша подозревают в мошенничестве с субсидиями ЕС, многие чехи обвиняют его также в том, что до революции 1989 года он сотрудничал со службой госбезопасности коммунистического режима.

Конкретно миллиардера и бывшего предпринимателя подозревают в том, что в 2007 году он вместе со своим концерном Agrofert незаконно присвоил субсидии ЕС на многомиллиардную сумму. 35-летний сын премьер-министра Чехии - Андрей Бабиш-младший, согласно сообщениям СМИ, сказал двум журналистам, что в 2017 году сотрудники отца против воли увезли его в аннексированный Россией Крым, чтобы не позволить чешской полиции допросить его по делу о предполагаемом мошенничестве отца.