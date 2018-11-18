Ратас о кризисной встрече правительства: я верю, что эмоции улеглись

Ратас признал, что, очевидно, сторонам придется пойти на компромисс. «Эстонцы говорят, что суп нельзя есть горячим, и те эмоции, которые были в пятницу, я уверен, утихли, и на самом деле у сторон есть желание двигаться дальше», - сказал премьер-министр.