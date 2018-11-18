Ратас о кризисной встрече правительства: я верю, что эмоции улеглись
18 ноября 2018, 12:20
Премьер-министр Юри Ратас сказал в интервью порталу ERR, что идет на переговоры с партнерами по коалиции с хорошими пожеланиями: пятничные эмоции улеглись и партнеры показали, что хотят продолжать работу в нынешнем составе правительства.
Ратас признал, что, очевидно, сторонам придется пойти на компромисс. «Эстонцы говорят, что суп нельзя есть горячим, и те эмоции, которые были в пятницу, я уверен, утихли, и на самом деле у сторон есть желание двигаться дальше», - сказал премьер-министр.
Говоря о возможном создании правительства меньшинства, Ратас отметил, что это не самая лучшая идея в конце года, поскольку Госбюджет – самый важный документ, который должен быть принят.