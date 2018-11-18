Вс, 18.11.2018
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Ратас о кризисной встрече правительства: я верю, что эмоции улеглись

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Юри Ратас.

ФОТО: EERO VABAMÄGI / Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Премьер-министр Юри Ратас сказал в интервью порталу ERR, что идет на переговоры с партнерами по коалиции с хорошими пожеланиями: пятничные эмоции улеглись и партнеры показали, что хотят продолжать работу в нынешнем составе правительства.

Ратас признал, что, очевидно, сторонам придется пойти на компромисс. «Эстонцы говорят, что суп нельзя есть горячим, и те эмоции, которые были в пятницу, я уверен, утихли, и на самом деле у сторон есть желание двигаться дальше», - сказал премьер-министр.

Говоря о возможном создании правительства меньшинства, Ратас отметил, что это не самая лучшая идея в конце года, поскольку Госбюджет – самый важный документ, который должен быть принят.

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