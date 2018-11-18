Ратас в интервью Postimees: когда есть кризис доверия, возникает много опасностей

- Может ли это быть связано с разногласиями в правительстве?

В воскресенье утром у людей своя жизнь и не нужно искать здесь ссору. Я скорее считаю, что нужно искать то, что даст нам силы вместе двигаться дальше и даст уверенность, что правительство продолжит работу до следующих выборов. Я работаю во имя этой цели и верю, что госбюджет, который на следующей неделе пройдет второе чтение, даст много позитивных сигналов разным сферам: здравоохранению, образованию, обороне. И верю, что партнеры разделят эту ответственность и мы пойдем дальше вместе», - сказал Ратас.

- Не считаете ли вы, что целостность правительства в опасности?

Когда есть кризис доверия, то возникает много опасностей, я не могу это отрицать. Вопрос в том, сможем ли мы их преодолеть и работать вместе дальше. Я в это верю.

- Что будет, если возникнет правительство меньшинства?

В таком случае можно спросить, что будет, если в правительстве останется одна партия. Я работаю во имя другой цели. Чтобы нынешняя коалиция продолжила работу. В Эстонии еще не было правительства меньшинства. Если так получится, значит будет правительство меньшинства, но, по моему мнению, мы сейчас не находимся в этой фазе.