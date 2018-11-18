Размахивавший макетом оружия мужчина взялся за топор

В октябрьском постановлении суда написано, что 29 апреля в 4.41 в Вильянди Сильвер Соа угрожал в общественном месте топором своему знакомому. Согласно обвинению, таким образом он нарушил покой прохожих.

В постановлении значилось, что вышеназванными действиями Сильвер Соа нарушил Закон о защите общественного порядка.

6 мая 2014 года Соа был задержан за то, что размахивал предметом, похожим на оружие. В 2.30 полиция получила сообщение от водителя транспортного средства о том, что на парковке на улице Лосси в Вильянди пьяный молодой человек размахивает предметом, похожим на оружие. Прибывшие на место происшествия полицейские увидели соответствующего описанию молодого человека, выходящего из подъезда многоквартирного дома на улице Уус, заметив полицию, он бросился бежать. Блюстители порядка проследовали за ним и задержали. В подъезда дома полицейские обнаружили спрятанный предмет, похожий на оружие. При проверке выяснилось, что это был макет.

За историю четырехлетней давности тогда 21-летнего мужчину в порядке согласительного производства приговорили к четырем месяцам условного тюремного заключения с двухлетним испытательным сроком. Махание топором ему обойдется в 2670 евро, которые следует выплатить в течение одного года.