Мэй: Следующая неделя станет решающей для Британии

"Эти следующие семь дней будут решающими, они будут (определять - ИФ) будущее этой страны", - сказала премьер в интервью телеканалу "Скай-ньюз".

Она отметила, что консультации о проекте соглашения по Брекзит продолжаются.

Также Т.Мэй, отвечая на вопрос журналиста, заявила, что, по ее информации, в комитет 1922 Консервативной партии пока не поступили все 48 писем с выражением недоверия в адрес премьера, необходимых для последующего голосования. Она подчеркнула, что смена руководства партии в данный момент не сделает переговоры по Брекзит легче.

Согласно правилам правящей Консервативной партии, для того, чтобы инициировать голосование по выражению недоверия лидеру партии, 15% членов Консервативной партии в парламенте, лидером которой является Т.Мэй, должны написать письма главе комитета 1922 Грэму Брэйди. Затем комитет рассматривает поступившие письма и решает, проводить или не проводить голосование. В настоящее время 15% членов Консервативной партии в парламенте - это 48 человек.