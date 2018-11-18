В Лос-Анджелесе Симсон рассказала о транспортных решениях Эстонии

В качестве главных тем своих докладов Симсон рассказала о дигитализации транспорта и инновационные решения вроде посылочного робота, системы билетов и услуги райдшеринга.

«Эстония является по ряду вопросов транспортной сфере первопроходцем в мире и я имею в виду не только бесплатный общественный транспорт, - сказала Симсон. - На прошедшей в Лос-Анджелесе конференции участников также заинтересовала наша работа по узакониванию платформ райдшеринга и я была рада рассказать миру и о наших посылочных роботах. Транспорт все активнее движется в направлении автономных средств и это серьезный вызов для Эстонии и всего мира. Я также посетила в Лос-Анджелесе один из крупнейших инкубационнных центров мира, где мы поговорили о том, что и эстонские предприятия могли бы участвовать в его деятельности. Регион Лос-Анджелеса является одной из крупнейших в мире экономических зон, которая содержит большие возможности и для Эстонии».

По словам Симсон, эстонский общественный транспорт развивается, но быстрые инновации в этой сфере вынуждают страны постоянно искать новые и лучшие решения. По мнению министра, Эстония в то же время является инициатором ряда транспортных проектов, за которыми с интересом следят в мире.