Фото: возле ресторана произошла кровавая массовая драка
18 ноября 2018, 14:17
Вчера поздно вечером в Тарту возле ресторана Püssirohukelder («Пороховой погреб») произошла массовая драка, из-за которой охранники позвали на помощь полицию, сообщает Tartu Postimees.
Вчера в 23 часа поступило сообщение о драке в Тарту возле ресторана Püssirohukelder на улице Лосси. На вызов отреагировали минимум три полицейских автомобиля. Была вызвана и скорая помощь. По словам очевидца, потасовка началась также между полицейскими и участниками драки.
По словам дежурного пресс-секретаря полиции, кровь пролита была, но тяжелых травм, насколько ему известно, никто не получил.
Полиция доставила в вытрезвитель пять человек. Все обстоятельства произошедшего выясняются.