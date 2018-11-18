Фото: возле ресторана произошла кровавая массовая драка

Вчера в 23 часа поступило сообщение о драке в Тарту возле ресторана Püssirohukelder на улице Лосси. На вызов отреагировали минимум три полицейских автомобиля. Была вызвана и скорая помощь. По словам очевидца, потасовка началась также между полицейскими и участниками драки.