Вс, 18.11.2018
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  • Фото: возле ресторана произошла кровавая массовая драка

Фото: возле ресторана произошла кровавая массовая драка

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Полиция усмирила участников драки.

ФОТО: KRISTJAN TEEDEMA /

Вчера поздно вечером в Тарту возле ресторана Püssirohukelder («Пороховой погреб») произошла массовая драка, из-за которой охранники позвали на помощь полицию, сообщает Tartu Postimees.

Вчера в 23 часа поступило сообщение о драке в Тарту возле ресторана Püssirohukelder на улице Лосси. На вызов отреагировали минимум три полицейских автомобиля. Была вызвана и скорая помощь. По словам очевидца, потасовка началась также между полицейскими и участниками драки.

ФОТО: Kristjan Teedema

По словам дежурного пресс-секретаря полиции, кровь пролита была, но тяжелых травм, насколько ему известно, никто не получил.

Полиция доставила в вытрезвитель пять человек. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

ФОТО: KRISTJAN TEEDEMA /

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