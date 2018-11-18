Эстонский гонщик занял третье место на чемпионате мира по ралли
18 ноября 2018, 14:19
Французский гонщик Себастьен Ожье (M Sport) в шестой раз в карьере стал победителем чемпионата мира по классическому ралли (WRC). Эстонский спортсмен Отт Тянак (Toyota) в общем зачете занял третье место, передает Rus.ERR.
Ожье обеспечил себе титул на заключительном этапе сезона – "Гран-при Австралии". Он финишировал пятым, а его главные конкуренты – бельгиец Тьерри Невилль (Hyundai) и Тянак - сошли с дистанции.
Тянак стал третьим в общем зачете второй год подряд.