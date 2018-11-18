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Эстонский гонщик занял третье место на чемпионате мира по ралли

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Отт Тянак на ралли в Австралии.

ФОТО: Toyota Gazoo Racing WRT

Французский гонщик Себастьен Ожье (M Sport) в шестой раз в карьере стал победителем чемпионата мира по классическому ралли (WRC). Эстонский спортсмен Отт Тянак (Toyota) в общем зачете занял третье место, передает Rus.ERR.

Ожье обеспечил себе титул на заключительном этапе сезона – "Гран-при Австралии". Он финишировал пятым, а его главные конкуренты –  бельгиец Тьерри Невилль (Hyundai) и Тянак - сошли с дистанции.

Тянак стал третьим в общем зачете второй год подряд.

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