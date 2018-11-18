Галерея: основатель Maxima хочет построить в центре Таллинна отель

Принадлежащая литовскому предпринимателю Миндаугасу Багдонавичюсу компания GVP Invest Estonia планирует построить отель вместо находящегося на Тартуском шоссе, 49 Eha Keskus, передает Postimees.
Из годового отчета предприятия выясняется, что реконструкция Eha Keskus в отель запланирована на 2020 год. Для этого компания Arhitekt Tarbe OÜ подала городу ходатайство о разрешении на проектирование отеля, планируется от пяти до восьми этажей.
GVP Invest Estonia принадлежит литовскому предприятию Invefina UAB, которое принадлежит бывшему руководителю Maxima Group Миндаугасу Багдонавичюсу.
В прошлом году 9 мая GVP Invest купила недвижимость на Якобсони, 2/Тартуское шоссе, 49 за 3,3 млн евро. Сейчас там находится Eha Keskus, арендаторами в котором в том числе являются магазин Maxima и Euroapteek.