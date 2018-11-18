Биньямин Нетаньяху. ФОТО: Ronen Zvulun / AP / Scanpix

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на заседании кабинета министров, что досрочные выборы станут катастрофой для страны.

В воскресенье он намерен провести встречу с министром финансов Моше Кахлоном в последней попытке предотвратить досрочные выборы, на пороге которых оказался Израиль.

Возглавляемая Моше Кахлоном партия Кулану входит в правящую коалицию и имеет 10 мест в кнессете.

Политический кризис в Израиле возник в результате отставки в среду министра обороны Авигдора Либермана.

Правящая коалиция

В пятницу премьер провел консультации с требующим пост министра обороны лидером партии "Еврейский дом" Нафтали Бенетом, возглавляющим министерство образования в нынешнем кабинете.

Соглашения на встрече не было достигнуто, а решающую роль в этом сыграла позиция Кахлона, настаивающего на скорейшем проведении досрочных выборов.

Авигдор Либерман подал в отставку в знак протеста против решения премьера о заключении перемирия с движением ХАМАС в секторе Газа после трехдневного вооруженного противостояния.

Он также вывел свою партию "Наш дом - Израиль" из состава правящей коалиции, оставив коалицию с большинством всего в один голос в кнессете.

Партия "Еврейский дом" Бенета является третьей по числу мест в коалиции. Если Бенет решит покинуть коалицию, у партии Ликуд, которую возглавляет Нетаньяху, не будет иного выхода, кроме проведения досрочных выборов.

Хотя Бенет ранее высказывался в пользу проведения таких выборов, Нетаньяху возражает против них.

Моше Кахлон также говорил, что сомневается в возможности сохранения коалиции.

Правое правительство

Мандат нынешнего правительства истекает в ноябре 2019 года. Оно находится у власти с марта 2015 года.

В его состав входят в основном правые националистические и религиозные партии, которые отвергают возможность создания палестинского государства.

В Израиле существует система пропорционального представительства, что означает, что все создаваемые в стране правительства являются коалиционными из-за неспособности одной партии получить достаточное большинство в кнессете.

Хотя Нетаньяху не желает проведения досрочных выборов, все опросы показывают, что он сохраняет популярность среди избирателей, а его партия Ликуд обладает наибольшей поддержкой.

Однако даже если Ликуд останется крупнейшей партией в кнессете, это не означает, что она сможет сохранить власть в том случае, если другие партии сформируют новую коалицию без её участия.

Биньямин Нетаньяху побеждал уже на четырех выборах. Если ему удастся сохранить свой пост до 31 мая 2019 года, он превзойдет по сроку пребывания на посту премьер-министра основателя государства и первого премьера Давида Бен-Гуриона.

Операция в секторе Газа

В воскресенье на прошлой недели израильские военные провели операцию в секторе Газа, которая привела к обострению обстановки.

В понедельник и вторник палестинцы выпустили 460 ракет в сторону Израиля, израильские военные нанесли ответные удары и поразили 160 целей в секторе Газа. В результате взаимных обстрелов погибли восемь человек.

Очередное обострение конфликта между Израилем и ХАМАС стало самым масштабным с 2014 года.

Во вторник при посредничестве Египта была заключена договоренность о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Авигдор Либерман и Нафтали Бенет сочли это соглашение актом капитуляции со стороны Израиля и выступили против него. Либерман заявил, что в таких условиях он не может оставаться на посту министра обороны.