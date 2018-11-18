Вс, 18.11.2018
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  • Фото: противоречащие друг другу разметка и дорожный знак запутали водителей

Фото: противоречащие друг другу разметка и дорожный знак запутали водителей

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Liiklusmärk keelab, teeviide juhatab.

ФОТО: Lilli Tölp

Останавливаясь на пярнуском перекрестке улицы Май и бульвара Таммсааре, на глаза попадаются противоречащие друг другу дорожный знак и разметка. Если нанесенная на асфальт стрелка направляет прямо, этот маневр запрещает установленный на перекрестке дорожный знак.

Фотограф Pärnu Postimees запечатлел на пярнуском перекрестке ситуацию, приводящую в негодование водителей. Если ехать со стороны улицы Май в сторону перекрестка, можно увидеть на асфальте стрелку: поворот направо стерт и оставлен только проезд прямо.

Но дорожный знак запрещает этот маневр, разрешая водителям только поворот направо.

Привычка или невнимательность в этом случае могут привести к опасной ситуации на дороге.

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