Фото: противоречащие друг другу разметка и дорожный знак запутали водителей

Фотограф Pärnu Postimees запечатлел на пярнуском перекрестке ситуацию, приводящую в негодование водителей. Если ехать со стороны улицы Май в сторону перекрестка, можно увидеть на асфальте стрелку: поворот направо стерт и оставлен только проезд прямо.