Фото: противоречащие друг другу разметка и дорожный знак запутали водителей
18 ноября 2018, 15:29
Останавливаясь на пярнуском перекрестке улицы Май и бульвара Таммсааре, на глаза попадаются противоречащие друг другу дорожный знак и разметка. Если нанесенная на асфальт стрелка направляет прямо, этот маневр запрещает установленный на перекрестке дорожный знак.
Фотограф Pärnu Postimees запечатлел на пярнуском перекрестке ситуацию, приводящую в негодование водителей. Если ехать со стороны улицы Май в сторону перекрестка, можно увидеть на асфальте стрелку: поворот направо стерт и оставлен только проезд прямо.
Но дорожный знак запрещает этот маневр, разрешая водителям только поворот направо.
Привычка или невнимательность в этом случае могут привести к опасной ситуации на дороге.