Вс, 18.11.2018
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ЛГБТ-сообщество Эстонии просит у государства 140 000 евро

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ЛГБТ-флаг. Иллюстративное фото.

ФОТО: TYRONE SIU/REUTERS/Scanpix

Эстонское ЛГБТ-сообщество просит Совет по налогу на азартные игры виделить ему 138 640 евро для того, чтобы в следующем году проводить информационную и правозащитную работу по проблемам сексуальных меньшинств, пишет BNS.

Последние годы показали, что специалистов по теме ЛГБТ не хватает в Южной Эстонии, и непропорционально много ресурсов тратится на то, чтобы работники общества ездили в разные регионы страны с целью проводить обучения, консультации и мероприятия.

Поэтому объединение сексменьшинств надеется расширить свою деятельность в Тарту и открыть там отделение общества, что стало бы большим рывком для него.

По статистике, в 2017 году против представителей сексменьшинств не было зарегистрировано ни одного случая разжигания розни, а в 2018 году таких случаев было более 20. Один из них закончился нанесением тяжких телесных повреждений. Из этого, по мнению объединения, можно сделать вывод, что люди просто не обращаются за помощью в полицию в случае преступлений такого рода.

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