ЛГБТ-сообщество Эстонии просит у государства 140 000 евро

Последние годы показали, что специалистов по теме ЛГБТ не хватает в Южной Эстонии, и непропорционально много ресурсов тратится на то, чтобы работники общества ездили в разные регионы страны с целью проводить обучения, консультации и мероприятия.

По статистике, в 2017 году против представителей сексменьшинств не было зарегистрировано ни одного случая разжигания розни, а в 2018 году таких случаев было более 20. Один из них закончился нанесением тяжких телесных повреждений. Из этого, по мнению объединения, можно сделать вывод, что люди просто не обращаются за помощью в полицию в случае преступлений такого рода.