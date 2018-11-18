Фото и видео: партнеры по коалиции обсуждают правительственный кризис

Перед встречей Евгений Осиновский сказал, что социал-демократы, безусловно, не преследуют цели расколоть правительство, самим идти в оппозицию или подтолкнуть к оппозиции "Отечество". «Наша цель - восстановить видение внешней политики Эстонии, что необходимо, чтобы правительство могло работать дальше», - сказал он.

Председатель "Отечества" Хелир-Валдор Сеэдер сказал, что ждет от встречи аргументированной беседы и идет объяснить, почему "Отечество" придерживается нынешней позиции. Надеется, что ему удастся переубедить партнеров. «Я думаю, что лучше всего провести переговоры и искать консенсус», сказал он.

Разногласия в вопросе подписания Глобального договора о миграции ООН привели правительство к кризису. Хотя 22 марта правительство единодушно поддержало точку зрения министра иностранных дел Свена Миксера, в начале ноября выяснилось, что содержание договора оказалось до конца не понятым и входящая в коалицию партия «Отечество» решило категорически не поддерживать соглашение.

В четверг Свен Миксер выступил на кабинетном заседании с предложением к правительству выразить поддержку Глобальному договору о миграции ООН, но министр юстиции Урмас Рейнсалу сделал предложение не поддерживать договор. В ходе состоявшегося обсуждения правительству не удалось прийти к единодушию.

В пятницу председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский призвал освободить от должности Урмаса Рейнсалу.

Рейнсалу отказался уходить в отставку, также председатель «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер высказался, чтобы Рейнсалу остался на своем посту.

Если премьер-министру Юри Ратасу не удастся прийти к соглашению с партнерами по коалиции, у нас будет правительство меньшинства.