По его словам, чрезвычайным тут можно назвать только то обстоятельство, что в то же время нужно принимать госбюджет на следующий год. Он добавил, что на следующих выборах стоит внимательно следить, кто кого будет публично лупить и как поступят реформисты, которые много раз заявляли, что без причины не выражают никому вотум недоверия.

Его коллега Прийт Хыбемяги сказал, что лидер социал-демократов Евгений Осиновский уже одно правительство утопил и в этот раз он тоже оказался в центре событий. «У меня ощущение, будто Осиновский основательно работает во имя того, чтобы разваливать правительства Эстонии. Какие у него долгосрочные цели, знает только он», - сказал Хыбемяги.