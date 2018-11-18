Картина дня: правительственный кризис, столетие Латвии и массовая драка в Тарту

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями воскресенья.
Фото и видео: Юри Ратас и партнеры по коалиции обсуждают правительственный кризис
Сегодня в 16 часов в Доме Стенбока встречаются премьер-министр Юри Ратас и партнеры по коалиции Евгений Осиновский и Хелир-Валдор Сеэдер, чтобы обсудить дальнейшие шаги работы правительства. Читайте далее...
Ратас в интервью Postimees: когда есть кризис доверия, возникает много опасностей
Сегодня утром члены правительства Эстонии поздравили Латвию и спели гимн наших соседей. На месте был и премьер-министр Эстонии Юри Ратас. Репортер Postimees отметил, что в общем празднике не приняли участие министры Рейнсалу и Миксер. Читайте далее...
Блог: Латвия отмечает столетний юбилей
Сегодня у наших соседей особый день - Латвия отмечает свой столетний юбилей. Разумеется, в связи с этим запланировано множество мероприятий, подготовлены торжественные речи и поздравления. Следите за событиями праздничного дня вместе с порталом Русский TVNET. Читайте далее...
Керсти Кальюлайд поздравляет Латвию со 100-летием: мы вместе боролись за свободу, время сплотило и укрепило нас
Президент Керсти Кальюлайд сказала в день столетия Латвии, что время сплотило и укрепило Эстонию и Латвию. Читайте далее...
Правительство поздравило соседей исполнением гимна
18 ноября отмечается столетний юбилей Латвийской Республики, поздравления соседнему государству были переданы в посольстве Латвии в Таллинне, где члены Правительства Республики исполнили гимн Латвии. Читайте далее...
Фото: возле ресторана произошла кровавая массовая драка
Вчера поздно вечером в Тарту возле ресторана Püssirohukelder («Пороховой погреб») произошла массовая драка, из-за которой охранники позвали на помощь полицию. Читайте далее...
Times назвала "Машу и Медведя" путинской пропагандой. Зрители удивились
Статья Times о пропагандистской составляющей мультсериала "Маша и Медведь" вызвала недоумение в русскоязычной прессе и соцсетях. Читайте далее...
Полиция обратилась к жителям Эстонии со срочным предупреждением
Полиция просит участников движения соблюдать осторожность, поскольку синоптики обещают сильный ветер. Читайте далее...
Виктор Янукович госпитализирован в Москве
Экс-президента Украины Виктора Януковича госпитализировали в научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифасовского в Москве, сообщает Интерфакс со ссылкой на "Комсомольскую правду". Читайте далее...
Галерея: основатель Maxima хочет построить в центре Таллинна отель
Принадлежащая литовскому предпринимателю Миндаугасу Багдонавичюсу компания GVP Invest Estonia планирует построить отель вместо находящегося на Тартуском шоссе, 49 Eha Keskus. Читайте далее...
График: смотрите, от каких болезней чаще всего страдают жители Эстонии
У эстонских новорожденных есть шанс прожить дольше, чем у малышей, которые в тот же день появляются на свет в Латвии или Литве. Однако с большой долей вероятности они могут заразиться клещевым боррелиозом или венерическими заболеваниями. Postimees составил графический обзор показателей здоровья Балтийских стран. График распространения рака и инфекционных заболеваний появится, если нажать на находящуюся под ним точку. Если нажать на "плюс" появится распространенность болезни на 100 000 человек. Читайте далее...