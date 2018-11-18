Картина дня: правительственный кризис, столетие Латвии и массовая драка в Тарту

Фото и видео: Юри Ратас и партнеры по коалиции обсуждают правительственный кризис

Сегодня в 16 часов в Доме Стенбока встречаются премьер-министр Юри Ратас и партнеры по коалиции Евгений Осиновский и Хелир-Валдор Сеэдер, чтобы обсудить дальнейшие шаги работы правительства. Читайте далее...

Ратас в интервью Postimees: когда есть кризис доверия, возникает много опасностей

Сегодня утром члены правительства Эстонии поздравили Латвию и спели гимн наших соседей. На месте был и премьер-министр Эстонии Юри Ратас. Репортер Postimees отметил, что в общем празднике не приняли участие министры Рейнсалу и Миксер. Читайте далее...

Блог: Латвия отмечает столетний юбилей

Сегодня у наших соседей особый день - Латвия отмечает свой столетний юбилей. Разумеется, в связи с этим запланировано множество мероприятий, подготовлены торжественные речи и поздравления. Следите за событиями праздничного дня вместе с порталом Русский TVNET. Читайте далее...

Керсти Кальюлайд поздравляет Латвию со 100-летием: мы вместе боролись за свободу, время сплотило и укрепило нас

Президент Керсти Кальюлайд сказала в день столетия Латвии, что время сплотило и укрепило Эстонию и Латвию. Читайте далее...

Правительство поздравило соседей исполнением гимна

18 ноября отмечается столетний юбилей Латвийской Республики, поздравления соседнему государству были переданы в посольстве Латвии в Таллинне, где члены Правительства Республики исполнили гимн Латвии. Читайте далее...

Фото: возле ресторана произошла кровавая массовая драка

Вчера поздно вечером в Тарту возле ресторана Püssirohukelder («Пороховой погреб») произошла массовая драка, из-за которой охранники позвали на помощь полицию. Читайте далее...

Times назвала "Машу и Медведя" путинской пропагандой. Зрители удивились

Статья Times о пропагандистской составляющей мультсериала "Маша и Медведь" вызвала недоумение в русскоязычной прессе и соцсетях. Читайте далее...

Полиция обратилась к жителям Эстонии со срочным предупреждением

Полиция просит участников движения соблюдать осторожность, поскольку синоптики обещают сильный ветер. Читайте далее...

Виктор Янукович госпитализирован в Москве

Экс-президента Украины Виктора Януковича госпитализировали в научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифасовского в Москве, сообщает Интерфакс со ссылкой на "Комсомольскую правду". Читайте далее...

Галерея: основатель Maxima хочет построить в центре Таллинна отель

Принадлежащая литовскому предпринимателю Миндаугасу Багдонавичюсу компания GVP Invest Estonia планирует построить отель вместо находящегося на Тартуском шоссе, 49 Eha Keskus. Читайте далее...

График: смотрите, от каких болезней чаще всего страдают жители Эстонии