Вс, 18.11.2018
Если забрать у отделений ЭМО миллион и передать его на дежурства в центрах здоровья, то ситуация начала бы улучшаться. Ингмар Линдстрём

Счастливчик выиграл в Eurojackpot 18 миллионов евро

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Eurojackpot.

ФОТО: Marko Saarm

Вчера в Финляндии появилось два новых миллионера, передает Yle.

Житель Эспоо выиграл в лотерее Eurojackpot 18 миллионов, поскольку главный приз разделили пять игроков. Остальные победители были из Германии (два приза), Италии и Испании.

Вторым миллионером стал житель Каяани. Угадав 5+1 чисел, он получил 3,8 миллионов евро.

Всего благодаря единой европейской лотерее миллионерами стали 59 финнов. Частично это объясняется тем, что в Финляндии правильные числа угадывали покупатели групповых билетов, которые делили между собой джек-пот.

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