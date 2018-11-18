Счастливчик выиграл в Eurojackpot 18 миллионов евро
18 ноября 2018, 17:59
Вчера в Финляндии появилось два новых миллионера, передает Yle.
Житель Эспоо выиграл в лотерее Eurojackpot 18 миллионов, поскольку главный приз разделили пять игроков. Остальные победители были из Германии (два приза), Италии и Испании.
Вторым миллионером стал житель Каяани. Угадав 5+1 чисел, он получил 3,8 миллионов евро.
Всего благодаря единой европейской лотерее миллионерами стали 59 финнов. Частично это объясняется тем, что в Финляндии правильные числа угадывали покупатели групповых билетов, которые делили между собой джек-пот.