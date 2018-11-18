Счастливчик выиграл в Eurojackpot 18 миллионов евро

Житель Эспоо выиграл в лотерее Eurojackpot 18 миллионов, поскольку главный приз разделили пять игроков. Остальные победители были из Германии (два приза), Италии и Испании.

Вторым миллионером стал житель Каяани. Угадав 5+1 чисел, он получил 3,8 миллионов евро.