«Мучительная запись»: Трамп отказался слушать аудиозапись убийства журналиста

"(Не хочу слушать - ИФ) потому что это мучительная запись. Ужасная запись", - сказал он в интервью Fox News.

"Это (убийство - ИФ) было очень жестоким, очень грязным и кошмарным", - добавил Трамп.

В конце прошлой недели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти передали аудиозаписи с моментом убийства Хашогги США, Франции, ФРГ, Великобритании и Саудовской Аравии.