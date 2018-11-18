Вс, 18.11.2018
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«Мучительная запись»: Трамп отказался слушать аудиозапись убийства журналиста

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Дональд Трамп.

ФОТО: PAPPIS JEAN PIERRE POLARIS / SIPA / SCANPIX

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему предоставили полную информацию об аудиозаписи убийства журналист Джамаля Хашогги, однако он сам не хотел бы слушать запись из-за ее жестокости, передает "Интерфакс".

"(Не хочу слушать - ИФ) потому что это мучительная запись. Ужасная запись", - сказал он в интервью Fox News.

"Это (убийство - ИФ) было очень жестоким, очень грязным и кошмарным", - добавил Трамп.

В конце прошлой недели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти передали аудиозаписи с моментом убийства Хашогги США, Франции, ФРГ, Великобритании и Саудовской Аравии.

Саудовский журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства вначале настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

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