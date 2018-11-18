Вс, 18.11.2018
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Галерея: Владимир Путин посетил монастырь у границы Эстонии

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Вчера, 17 ноября, президент России Владимир Путин посетил один из самых крупных и известных в России мужских монастырей – Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент РФ присутствовал на богослужении, осмотрел комплекс монастыря и подземный храм, расположенный в карстовых пещерах.

ФОТО: MIKHAIL KLIMENTYEV / AFP

В ходе посещения обители главу российского государства сопровождал наместник монастыря – митрополит Псковский и Порховский Тихон.

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