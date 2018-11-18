Галерея: Владимир Путин посетил монастырь у границы Эстонии
18 ноября 2018, 18:28
Вчера, 17 ноября, президент России Владимир Путин посетил один из самых крупных и известных в России мужских монастырей – Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.
Как сообщает пресс-служба Кремля, президент РФ присутствовал на богослужении, осмотрел комплекс монастыря и подземный храм, расположенный в карстовых пещерах.
В ходе посещения обители главу российского государства сопровождал наместник монастыря – митрополит Псковский и Порховский Тихон.