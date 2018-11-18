В Латвии резко сократилось производство крепкого алкоголя

Всего в Латвии за девять месяцев произведено 9,69 млн литров спирта в единицах абсолютного алкоголя — на 1,68 млн литров абсолютного алкоголя меньше, чем годом ранее.

В том числе этилового спирта произведено 2,13 млн литров в единицах абсолютного алкоголя – на 41,5 процента меньше в годовом сравнении, дегидратированного спирта — 7,558 млн литров абсолютного алкоголя, что на 2,2 процента меньше в годовом сравнении.

За девять месяцев в Латвию ввезено 10,324 млн литров этилового спирта — на 8,4 процента меньше, чем годом ранее. Этиловый спирт ввозился в Латвию из России, Словакии, Эстонии, Германии, Литвы и Швеции.

Объем реализованного в Латвии за девять месяцев спирта увеличился в 1,93 раза или на 3,506 млн литров в единицах абсолютного алкоголя. За девять месяцев в Латвии реализовано 7,277 млн литров спирта, за девять месяцев 2017 года – 3,77 млн литров.

Объем использованного в производстве алкогольных напитков этилового спирта за девять месяцев 2017 года составил 9,621 млн литров абсолютного алкоголя — на 12,1 процента меньше, чем за тот же период 2017 года.