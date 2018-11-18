Переворот в Объединенной левой партии Эстонии: Мстислава Русакова исключили и выбрали нового председателя

По итогам обсуждения повестки дня были отменены решения правления от 31 октября и 6 ноября, принятые с нарушением процедурных, уставных и юридических норм. Также решением правления ОЛПЭ были восстановлены в членах партии Владимир Дроздов, Анатолий Егоров и Владимир Кручинин.

По предложению Тартуской ячейки ОЛПЭ из партии были исключены Мстислав Русаков, Алиса Блинцова, Дмитрий Сухорослов, которые, впрочем, продолжат выполнять обязанности членов правления, так как освободить от полномочий членов правления может только общее собрание. По предложению председателя партийного суда чести также были исключены еще ряд членов ОЛПЭ за нанесение урона имиджу партии, нарушение устава и распространение ложной информации.

Председателем правления ОЛПЭ путем тайного голосования единогласно была избрана Юлия Соммер, за которую проголосовали семь из десяти присутствовавших членов правления партии. Cоммер являлась до сегодняшнего дня членом правления партии.

Члены правления партии также приняли в первом чтении распорядок работы правления, а после рассмотрения отчета о хозяйственной деятельности ОЛПЭ за 2017 год, было принято решение направить отчет на утверждение на общее собрание.

Новый председатель ОЛПЭ Юлия Соммер осуждает деструктивное поведение самопровозглашеного председателя Мстислава Русакова и видит своей основной задачей подготовку к съезду партии, где будет выбран новое правление партии и председатель.