В Эстонии педофилы скоро не смогут менять имена

До июля 2010 года в отношении преступников действовало ограничение на изменение имен. Это означало, что занесенный в регистр наказаний человек не имел права изменить имя, если он хотел это сделать для избежания нанесения ущерба репутации. Поскольку в ограничении были свои изъяны и мошенник мог взять фамилию родни, не говоря уже о праве поменять фамилию при женитьбе, ограничение потеряло свой смысл.

Два года назад эта тема в обществе вновь поднималась, но затем утихла.

Заведующая отделом по делам народонаселения Министерства внутренних дел Энель Пунгас подтвердила, что сейчас для преступников нет отдельного ограничения на смену имени, но необходимо для этого назвать основательную причину.

«Закон об имени разрешает людям ходатайствовать о новом имени и фамилии один раз и более одного раза по обоснованной причине. Это ограничение не действует в отношении людей, которые меняют фамилию при вступлении в брак», - объясняет она. Это означает, что с помощью брака бывший преступник может менять имя столько раз, сколько ему удастся найти нового спутника жизни.

С человеческой точки зрения, конечно, можно понять: если человек отбыл наказание, он не должен страдать из-за совершенного в прошлом. Но в течение последних лет в СМИ было рассказано о несколько случаях, когда бывший заключенный после смены имени продолжает совершать преступления, что приводит вновь к вопросу об ограничениях.

Возможность сменить фамилию при вступлении в брак используют многие преступники, беря даже фамилию жены и продолжая совершать преступления.

Тоомас Меола. ФОТО: Postimees.ee

Один из известнейших случаев — бывший журналист, педофил Тоомас Меола (ранее Х.Лийв), который женился в тюрьме, получил новую фамилию и через пять лет после освобождения из тюрьмы вновь предстал перед судом с новым обвинением в педофилии.

Свое имя изменила и скандально известная мошенница Лийз Хаавель, которая выманивала деньги у пожилых людей. Теперь ее имя — Элойз-Катерине Хаавель. После смены имени она продолжила заниматься мошенничеством.

Элойз-Катерине Хаавель. ФОТО: Konstantin Sednev

По словам Пунгас, у отдела по делам народонаселения Министерства внутренних дел отсутствует данные о смене имен педофилами. Также у них нет данных, сколько ходатайств об изменении имен были поданы от нынешних или бывших заключенных. «Можем сказать, что за последние два года среди примерно 2800 изменивших имена людей было 139 ранее наказанных в уголовном порядке, данные о наказаниях которых не были удалены из регистра», - говорит она.

Хотя об этом открыто еще не говорят, Пунгас подтвердила, что в министерстве вновь обсуждают внесение поправок в право изменять имена осужденным за тяжкое преступление людям во время действующего наказания.