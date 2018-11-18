Дональд Трамп призвал брать пример с финнов

"В других странах действуют по-другому. Президент Финляндии в разговоре со мной сказал, что у них «страна лесов». Они тратят много времени на очистку и уборку леса, и у них нет никаких проблем", – заявил Трамп.

Скорее всего, глава США ссылался на встречу с финским президентом Саули Нийнистё в Париже на торжествах по случаю столетия со дня окончания Первой мировой войны. Об этом разговоре Нийнистё упомянул тогда в телевизионном интервью Yle.

"Я встретился с президентом Трампом, и мы говорили о лесных пожарах и о том, что у нас борьба с ними находится на отличном уровне", – сказал он 11 ноября.