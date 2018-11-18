Дональд Трамп призвал брать пример с финнов

Во время визита в пострадавший от лесных пожаров калифорнийский город Парадайз президент США Дональд Трамп привел в качестве сравнению ситуацию с уходом за лесом в Финляндии. До этого в Твиттере он критиковал лесную администрацию Калифорнии.
"В других странах действуют по-другому. Президент Финляндии в разговоре со мной сказал, что у них «страна лесов». Они тратят много времени на очистку и уборку леса, и у них нет никаких проблем", – заявил Трамп.
Скорее всего, глава США ссылался на встречу с финским президентом Саули Нийнистё в Париже на торжествах по случаю столетия со дня окончания Первой мировой войны. Об этом разговоре Нийнистё упомянул тогда в телевизионном интервью Yle.
"Я встретился с президентом Трампом, и мы говорили о лесных пожарах и о том, что у нас борьба с ними находится на отличном уровне", – сказал он 11 ноября.
Лесные пожары в Америке в этом году оказались особенно сильными. Они продолжаются уже не первый месяц и привели к смерти как минимум 76 человек.