Вс, 18.11.2018
Когда говоришь "советское время", у многих людей на глаза падают шоры, и они больше не могут думать. Хендрик Агур
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • График: за среднюю зарплату в Эстонии можно купить все меньше алкоголя

График: за среднюю зарплату в Эстонии можно купить все меньше алкоголя

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: SCANPIX

Хотя в Эстонии растут зарплаты, люди могут все меньше позволить себе покупку алкоголя в местных магазинах, поскольку резкий рост акцизов привел и к повышению цен на выпивку, пишет Tarbija24.

Длившаяся в Эстонии четыре года тенденция к снижению потребления алкоголя остановилась в 2017 году, поскольку резко выросли покупки алкоголя жителями Эстонии в Латвии, где розничная цена на алкогольные напитки гораздо ниже, чем в Эстонии, говорит новые обзор рынка алкоголя.

Взрослые житель Эстонии за 2017 год употребили 10,3 литра алкоголя на человека, в сравнении с результатами за прошлогодний год показатели выросли на 0,1 литр.

 

В 2017 году акциз на пиво и на другие легкие алкогольные напитки вырос в два раза: на пиво за год - на 87 процентов, на легкие алкогольные напитки - на 60 процентов, в то же самое время на другой алкоголь акциз вырос на 10 процентов.  

Читать также

Актуально

НАВЕРХ