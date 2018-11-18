График: за среднюю зарплату в Эстонии можно купить все меньше алкоголя

Длившаяся в Эстонии четыре года тенденция к снижению потребления алкоголя остановилась в 2017 году, поскольку резко выросли покупки алкоголя жителями Эстонии в Латвии, где розничная цена на алкогольные напитки гораздо ниже, чем в Эстонии, говорит новые обзор рынка алкоголя.

Взрослые житель Эстонии за 2017 год употребили 10,3 литра алкоголя на человека, в сравнении с результатами за прошлогодний год показатели выросли на 0,1 литр.

В 2017 году акциз на пиво и на другие легкие алкогольные напитки вырос в два раза: на пиво за год - на 87 процентов, на легкие алкогольные напитки - на 60 процентов, в то же самое время на другой алкоголь акциз вырос на 10 процентов.