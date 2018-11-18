Фото: еще одна российская фигуристка устроила стриптиз

Пара исполнила номер под музыку Майкла Джексона. Во время выступления фигуристка сбросила жакет, оставшись в одном бюстгальтере, передает Lenta.ru .

Евдокимова и Базин стали четвертыми на турнире. Первое место заняли Иван Букин и Александра Степанова, пара установила мировой рекорд в произвольной программе.

3 ноября российская фигуристка Елизавета Туктамышева также разделась во время показательных выступлений на Гран-при в Канаде. Спортсменка вышла на лед в образе стюардессы. После этого иностранные фигуристы запустили флешмоб под хештегом #Tuktikchallenge.