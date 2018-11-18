Вс, 18.11.2018
Если забрать у отделений ЭМО миллион и передать его на дежурства в центрах здоровья, то ситуация начала бы улучшаться. Ингмар Линдстрём

Фото: еще одна российская фигуристка устроила стриптиз

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Софья Евдокимова с Егором Базиным.

ФОТО: SCANPIX

Российская фигуристка Софья Евдокимова, выступающая в танцевальной паре с Егором Базиным, устроила стриптиз во время показательных выступлений на Гран-при в Москве.

Пара исполнила номер под музыку Майкла Джексона. Во время выступления фигуристка сбросила жакет, оставшись в одном бюстгальтере, передает Lenta.ru.

Евдокимова и Базин стали четвертыми на турнире. Первое место заняли Иван Букин и Александра Степанова, пара установила мировой рекорд в произвольной программе.

3 ноября российская фигуристка Елизавета Туктамышева также разделась во время показательных выступлений на Гран-при в Канаде. Спортсменка вышла на лед в образе стюардессы. После этого иностранные фигуристы запустили флешмоб под хештегом #Tuktikchallenge.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ