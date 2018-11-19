Десять фильмов на русском, которые представят на фестивале PÖFF их создатели

Rus.Postimees подготовил подборку фильмов на русском, которые представят в ближайшие дни на таллиннском кинофестивале "Темные ночи" (PÖFF) их создатели: режиссеры, актеры, операторы и продюсеры.
1. «Свидетели Путина» (Латвия, Швейцария, Чехия, 2018). В среду, 21 ноября, картину представит режиссер Виталий Манский (Латвия).
События фильма начинаются 31 декабря 1999 года, когда россиянам представили их нового президента. Фильм основан на уникальных и строго документальных свидетельствах истинных причин и последствий операции «преемник», в результате которой Россия оказалась с президентом, который правит страной до сих пор. Главными героями фильма являются Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Владимир Путин и русский народ, который, как всегда, безмолвствует.
2. «Человек, который удивил всех» (Россия, Эстония, Франция, 2018). В пятницу, 23 ноября, картину представят режиссеры Наташа Меркулова и Алексей Чупов (Россия).
Сибирский егерь Егор — образцовый семьянин и уважаемый в своем поселке человек. Они с женой Натальей ждут второго ребенка. Неожиданно Егор узнает, что неизлечимо болен, и что жить ему осталось два месяца. В борьбе с болезнью не помогают ни традиционная медицина, ни шаманское колдовство, и в конце концов Егор решается на отчаянный шаг — пытается полностью изменить свою личность, чтобы обмануть приближающуюся смерть, как это сделал легендарный селезень Жамба, герой древнего сибирского эпоса.
3. «Мира» (Россия). В среду, 28 ноября, киноленту представит режиссер Денис Шабаев (Россия).
Это история о словаке Мира, который из Британии приезжает в самопровозглашенную Луганскую народную республику. Все действия фильма происходят в Донбассе в наши дни. Режиссер для исполнения ролей пригласил непрофессиональных актеров.
4. «Спитак» (Армения, Россия). В четверг, 29 ноября, картину представит режиссер Александр Котт (Россия).
Фильм рассказывает о самом разрушительном и самом многочисленном по числу жертв землетрясении, случившемся на территории Армении 7 декабря 1988 года. Фильм «Спитак» — это история Гора, который, покинув Армению в поисках лучшей жизни, возвращается обратно после землетрясения, чтобы найти свой дом, свою семью. Но уже поздно. Все разрушено стихией. И ему приходится заново учиться любить то, что он разрушил сам.
5. «Годунов» (Россия), историческая сага. В среду, 28 ноября, картину представит актер Андрей Мерзликин.
XVI век. Один из самых сложных и противоречивых периодов в истории России. Борьба за трон и неразделенная любовь, предательство и интриги, страсти и испытания эпохи – ставка в которой больше, чем жизнь. На кону – будущее Российского государства.
В основе сериала реальные исторические события, охватывающие период со времен окончания правления Ивана Грозного и до восшествия на русский престол Михаила Федоровича Романова –первого царя из династии Романовых.
6. «Дикое поле» (Украина, Швейцария). Международная премьера! Картина участвует в конкурсной программе фильмов-дебютов! В среду, 28 ноября, картину представит режиссёр Ярослав Лодыгин (Украина).
Герман не был дома, в родном городе на востоке Украины, уже много-много лет. Но исчезновение его старшего брата заставило парня вернуться на Донбасс. Герман считает своим долгом в этом Богом забытом месте защитить бензоколонку (семейный бизнес) и близких ему людей от бед, которые встречаются на каждом шагу.
7. «Папа, сдохни!» (Россия). Международная премьера! Картина участвует в конкурсной программе фильмов-дебютов! В четверг, 29 ноября, киноленту представит режиссер Кирилл Соколов (Россия).
На этот раз Россия представлена жанровой кинолентой под названием «Папа, сдохни!». Дебют режиссера и сценариста Кирилла Соколова — стилизованная чернуха, комедия-боевик о группе людей, собравшихся вместе на квартире полицейского детектива Андрея: его обиженная дочь, жесткий бандит и обманутый полицейский. У каждого из них есть причина для мести. Картина получила главный приз на национальном фестивале «Окно в Европу».
9. «Ван Гоги» (Россия, Латвия, 2018). В пятницу, 30 ноября, картину представит режиссер Сергей Ливнев (Россия). Премьера киноленты состоялась на 29-м "Кинотавре".
Отец — прославленный дирижер. Сын — талантливый, но неизвестный художник. Их отношения давно превратились в любовь-ненависть, в которой больше ненависти, чем любви. Они живут на разных концах света и стараются не видеться без необходимости. Когда такая необходимость неожиданно возникает, самые близкие и одновременно далекие люди должны будут пройти непростой путь примирения.
9. «Без меня» (Россия, 2018). В субботу, 17 ноября, картину представил режиссер Кирилл Плетнёв (Россия). Следующий сеанс состоится в пятницу, 23 ноября, в 21:15 в кинотеатре Artis.
Две девушки, любившие одного мужчину, после его гибели получают сообщения, автором которых может быть только он. В надежде на чудо им вдвоем предстоит отправиться в путь, который прокладывают его подсказки, чтобы открыть тайну, стоящую за загадочными посланиями.
10. «Безумие» (Эстония, 1968). В этом году программа PÖFF посвящена 100-летию Эстонской Республики. В фокусе фестиваля, наряду с новинками, оказались культовые картины прошлых лет. Во вторник, 20 ноября, фестиваль посетит известный российский кинооператор Анатолий Заболоцкий, отметивший два года назад 60-летие творческой деятельности.
Среди пятнадцати художественных фильмов, снятых Анатолием Заболоцким, значатся знаковые картины: «Через кладбище» режиссера В. Турова, «Альпийская баллада», «Безумие» режиссера Кальё Кийска (Эстония, 1968), «Слово для защиты», «Обрыв», «Печки-лавочки» и «Калина красная».
На кинофестивале «Темные ночи» представлены и другие картины на русском языке. Полную программу можно найти на сайте poff.ee.