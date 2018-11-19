Десять фильмов на русском, которые представят на фестивале PÖFF их создатели

1. «Свидетели Путина» (Латвия, Швейцария, Чехия, 2018). В среду, 21 ноября, картину представит режиссер Виталий Манский (Латвия).

События фильма начинаются 31 декабря 1999 года, когда россиянам представили их нового президента. Фильм основан на уникальных и строго документальных свидетельствах истинных причин и последствий операции «преемник», в результате которой Россия оказалась с президентом, который правит страной до сих пор. Главными героями фильма являются Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Владимир Путин и русский народ, который, как всегда, безмолвствует.

2. «Человек, который удивил всех» (Россия, Эстония, Франция, 2018). В пятницу, 23 ноября, картину представят режиссеры Наташа Меркулова и Алексей Чупов (Россия).

Сибирский егерь Егор — образцовый семьянин и уважаемый в своем поселке человек. Они с женой Натальей ждут второго ребенка. Неожиданно Егор узнает, что неизлечимо болен, и что жить ему осталось два месяца. В борьбе с болезнью не помогают ни традиционная медицина, ни шаманское колдовство, и в конце концов Егор решается на отчаянный шаг — пытается полностью изменить свою личность, чтобы обмануть приближающуюся смерть, как это сделал легендарный селезень Жамба, герой древнего сибирского эпоса.

3. «Мира» (Россия). В среду, 28 ноября, киноленту представит режиссер Денис Шабаев (Россия).

Это история о словаке Мира, который из Британии приезжает в самопровозглашенную Луганскую народную республику. Все действия фильма происходят в Донбассе в наши дни. Режиссер для исполнения ролей пригласил непрофессиональных актеров.

4. «Спитак» (Армения, Россия). В четверг, 29 ноября, картину представит режиссер Александр Котт (Россия).

Фильм рассказывает о самом разрушительном и самом многочисленном по числу жертв землетрясении, случившемся на территории Армении 7 декабря 1988 года. Фильм «Спитак» — это история Гора, который, покинув Армению в поисках лучшей жизни, возвращается обратно после землетрясения, чтобы найти свой дом, свою семью. Но уже поздно. Все разрушено стихией. И ему приходится заново учиться любить то, что он разрушил сам.

5. «Годунов» (Россия), историческая сага. В среду, 28 ноября, картину представит актер Андрей Мерзликин.

XVI век. Один из самых сложных и противоречивых периодов в истории России. Борьба за трон и неразделенная любовь, предательство и интриги, страсти и испытания эпохи – ставка в которой больше, чем жизнь. На кону – будущее Российского государства.

В основе сериала реальные исторические события, охватывающие период со времен окончания правления Ивана Грозного и до восшествия на русский престол Михаила Федоровича Романова –первого царя из династии Романовых.

6. «Дикое поле» (Украина, Швейцария). Международная премьера! Картина участвует в конкурсной программе фильмов-дебютов! В среду, 28 ноября, картину представит режиссёр Ярослав Лодыгин (Украина).