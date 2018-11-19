Пн, 19.11.2018
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  • В Таллинне проигнорировавший запрещающий сигнал светофора пешеход попал под машину

В Таллинне проигнорировавший запрещающий сигнал светофора пешеход попал под машину

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Светофор.

ФОТО: Eeva Kaun

В воскресенье, 18 ноября, около 18.40 в центре Таллинна произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Одра, где 17-летняя девушка решила перебежать через дорогу на запрещающий сигнал светофора и была сбита автомобилем Ford Mondeo, которым управлял 52-летний мужчина.

Пешехода доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

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