В Таллинне проигнорировавший запрещающий сигнал светофора пешеход попал под машину
19 ноября 2018, 7:24
В воскресенье, 18 ноября, около 18.40 в центре Таллинна произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Одра, где 17-летняя девушка решила перебежать через дорогу на запрещающий сигнал светофора и была сбита автомобилем Ford Mondeo, которым управлял 52-летний мужчина.
Пешехода доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.