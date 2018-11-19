Паэт: внутриполитическая борьба подрывает сильную позицию Эстонии в Европе

«Ослабление международной позиции и имиджа Эстонии ради внутриполитической предвыборной борьбы — это слишком высокая цена, поскольку это связано с развитием наших безопасности и благополучия. Тем более, что этому принятому во внутриполитическом замешательстве случайному решению правительства предшествовали запугивание людей в Эстонии и распространение лжи. Это также должно прекратиться», - сообщил Паэт BNS.

«В результате агрессивной запугивающей деятельности EKRE мы оказались в ситуации, где люди всерьез боятся, что в Эстонию прибудет огромное количество иммигрантов, которым придется отдать свои дом или квартиру. Люди совершенно серьезно говорят о том, что в Эстонию в соответствии со всемирными тайными планами приедут 16 миллионов иммигрантов, что никоим образом не соответствует реальному положению дел, - отметил Паэт. - До таких безумия и паники запугивание и ложь довели часть общества Эстонии. Это не должно продолжаться, потому что испытывающее стресс общество совершает серьезные ошибки и перестает адекватно оценивать происходящее вокруг, что мы уже увидели за последнюю неделю».

«Среди всей нынешней внутриполитической и предвыборной неразберихи нужно вернуться к восстановлению внешнеполитического доверия к Эстонии и его укреплению, а не ставить Эстонию рядом с нынешними правительствами Венгрии, Австрии, Чехии и Болгарии в Европе, - предупредил Паэт. - Эти правительства не стремятся к сильному европейскому сотрудничеству и сильному ЕС, это касается и многих других вопросов».

«Жизненно важный интерес Эстонии заключается в противоположном — сильное внутриевропейское сотрудничество и сильный ЕС являются залогом наших безопасности и экономического развития. Неправильно также отстранять Эстонию от обсуждения одной из самых серьезных проблем мира, то есть миграционного вопроса, и участия в воздействии на политику по этому вопросу, - написал Паэт. - Особенно в ситуации, где Эстония более 20 лет строила государство, которое внушает доверие и которое волнуют происходящие в мире процессы».

По мнению Паэта, отказ Эстонии от поддержки миграционной декларации ООН принято существенно недооценивать — его влияние на позиции и имидж Эстонии в других странах ЕС и на международном уровне в целом гораздо серьезнее, чем кажется многим на первый взгляд.

«Хотя сам этот документ не повлияет на Эстонию, что вновь еще раз подтвердила и канцлер права. То, что никто сразу же не стал открыто критиковать Эстонию, еще не значит, что отношение к нам не начало меняться. Особенно с учетом того, как в Эстонии принимались связанные с иностранной политикой решения, насколько легко совершаются резкие развороты», - отметил Паэт.