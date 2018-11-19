Президент Франции Макрон призвал Европу к большей независимости

"У Европы, в центре которой - германо-французская команда, есть обязательство и задача не дать миру скатиться в хаос, а направить его по мирному курсу, - заявил Макрон. - Поэтому Европа должна стать сильнее и самостоятельнее".

Чтобы защитить своих граждан от рисков и иметь возможность самостоятельно принимать решения о собственном будущем, Европе необходимо больше суверенитета, считает французский президент. Целями Евросоюза, по его словам, должны быть, в частности, создание общей системы обороны, единого бюджета и общеевропейского ведомства по делам беженцев с общими правилами.

"Париж и Берлин вместе продвигают европейскую идею"

Глава Елисейского дворца напомнил, что Франция и Германия на протяжении более 200 лет были центром крупных европейских конфликтов, после чего в 1945 году "проявили мужество" и пришли к примирению, которое стало основой для мира на континенте, продолжающегося уже более 70 лет. С тех пор Париж и Берлин совместно "продвигают европейскую идею, которая стала ответом на раскол мира и сделала возможным воссоединение Германии". "Сегодня мы должны найти мужество открыть новую страницу, - заявил французский президент. - Это наш долг по отношению к Европе и всем тем, кто поддерживал европейскую идею последние 70 лет".