19-летний футболист покончил с собой
19 ноября 2018, 7:58
Футболист итальянского футбольного клуба «Мартина» Фабиано Колуччи найден мертвым в своем доме, сообщает lenta.ru.
По информации издания, Колуччи должен был встретиться с капитаном «Мартины» Марко Амато. Последний, не дождавшись одноклубника, позвонил в полицию. Тело 19-летнего игрока обнаружил младший брат Колуччи в гараже его дома.
Основной причиной случившегося полиция называет самоубийство. Отмечается, что последние месяцы футболист тяжело переживал развод родителей.
«Мартина» выступает в шестой лиге Италии. Президент клуба попросил руководство перенести следующий матч команды из-за трагедии.