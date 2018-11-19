Пн, 19.11.2018
Мне стыдно смотреть на все то, что происходило в течение последних недель с гражданством живущей в Абхазии эстонки. Керсти Кальюлайд

19-летний футболист покончил с собой

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Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Футболист итальянского футбольного клуба «Мартина» Фабиано Колуччи найден мертвым в своем доме, сообщает lenta.ru.

По информации издания, Колуччи должен был встретиться с капитаном «Мартины» Марко Амато. Последний, не дождавшись одноклубника, позвонил в полицию. Тело 19-летнего игрока обнаружил младший брат Колуччи в гараже его дома.

Основной причиной случившегося полиция называет самоубийство. Отмечается, что последние месяцы футболист тяжело переживал развод родителей.

«Мартина» выступает в шестой лиге Италии. Президент клуба попросил руководство перенести следующий матч команды из-за трагедии.

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