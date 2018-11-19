Пн, 19.11.2018
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«Реал» готовит предложение по Неймару

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TOPSHOT - Paris Saint-Germain's Brazilian forward Neymar (L) and Paris Saint-Germain's French forward Kylian Mbappe (R) celebrate their team's goal during the European Champions League football match Napoli vs Paris Saint-Germain (PSG) on November 6, 2018 at San Paolo stadium in Naples. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

ФОТО: ALBERTO PIZZOLI / AFP

«Барселона» и «Реал» сохраняют интерес к нападающему «ПСЖ» Неймару, передает sports.ru.

26-летний форвард выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год, после чего перебрался во Францию.

И руководство «Барсы», и игроки команды, а также сам бразилец открыты для возможного возвращения футболиста на «Камп Ноу».

Однако помешать этому может финансовая составляющая трансфера, так как «Барселона» очень много потратила на новичков в последние годы.

В то же время на Неймара претендует и «Реал». Президент королевского клуба Флорентино Перес давно хочет видеть его в своей команде.

Преимуществом мадрицдцев может стать именно финансовый аспект. У «Реала» есть деньги, и клуб следующим летом планирует сделать солидное предложение.

Последнее слово в любом случае останется за «ПСЖ». Летом 2017 года парижане заплатили за Неймара 222 миллиона евро. Сообщается, что между клубом и игроком есть договоренность, что ему позволят уйти, если поступит идентичное предложение.

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