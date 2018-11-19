Галерея и видео: автобусы по обмену шприцев начали работу
19 ноября 2018, 17:54
В понедельник в Таллинне прошла презентация построенного на базе автобуса мобильного пункта для обмена шприцев.
Презентация автобуса, изготовленного по спецзаказу Института развития здоровья, состоялась 19 ноября в 10:30 на парковке института на улице Хийу в Таллинне, пишет rus.err.ee.
Ранее сообщалось, что такой автобус начнет курсировать в ноябре в столичных районах Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн, а также в центре города, а второй передвижной пункт будет курсировать по городам Ида-Вирумаа.
В Институте развития здоровья уточнили, что автобусы будут останавливаться в самых популярных у наркоманов точках, в том числе там, где чаще всего фиксируются случаи передозировок.