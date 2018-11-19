Чт, 6.12.2018
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Галерея и видео: автобусы по обмену шприцев начали работу

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В понедельник в Таллинне прошла презентация построенного на базе автобуса мобильного пункта для обмена шприцев.

Презентация автобуса, изготовленного по спецзаказу Института развития здоровья, состоялась 19 ноября в 10:30 на парковке института на улице Хийу в Таллинне, пишет rus.err.ee.

Ранее сообщалось, что такой автобус начнет курсировать в ноябре в столичных районах Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн, а также в центре города, а второй передвижной пункт будет курсировать по городам Ида-Вирумаа.

В Институте развития здоровья уточнили, что автобусы будут останавливаться в самых популярных у наркоманов точках, в том числе там, где чаще всего фиксируются случаи передозировок. 

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