Осиновский: решение относительно договора ООН должен принять парламент

По словам Осиновского, его партия хочет предложить, чтобы свою позицию относительно вызвавшего много споров договора ООН о миграции обозначил парламент. Его решение могло бы стать ориентиром для правительства.

«Если Рийгикогу решит, что Эстония поддерживает договор ООН о миграции, то мы согласимся с этим решением», - сообщил политик.

Договор ООН мог бы поступить в парламент в виде законопроекта. «Его содержание нужно согласовать с МИД», - сказал Осиновский утром понедельника.

Комментируя свое требование снять с занимаемой должности министра юстиции, Осиновский сказал, что члены коалиции не стремятся к смене правительства.