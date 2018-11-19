Осиновский: решение относительно договора ООН должен принять парламент

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский сказал в эфире передачи «Vikerhommik» на радио Vikerraadio, что партия предложит парламенту принять решение относительно глобального пакта ООН о миграции, пишет Postimees.
По словам Осиновского, его партия хочет предложить, чтобы свою позицию относительно вызвавшего много споров договора ООН о миграции обозначил парламент. Его решение могло бы стать ориентиром для правительства.
«Если Рийгикогу решит, что Эстония поддерживает договор ООН о миграции, то мы согласимся с этим решением», - сообщил политик.
Договор ООН мог бы поступить в парламент в виде законопроекта. «Его содержание нужно согласовать с МИД», - сказал Осиновский утром понедельника.
Комментируя свое требование снять с занимаемой должности министра юстиции, Осиновский сказал, что члены коалиции не стремятся к смене правительства.
На вопрос о том, уверен ли Осиновский в том, что Рийгикогу поддержит договор, он ответил, что позиция Партии реформ до сего времени была двуликой, но выразил надежду, что в ходе голосования партии выразят поддержку договора ООН о миграции.