21-летний Зверев стал самым молодым чемпионом итогового турнира ATP за 10 лет

Пятая ракетка мира Саша Зверев, в финале итогового турнира ATP обыгравший Новака Джоковича 6:4, 6:3, завоевал десятый и крупнейший титул в карьере (четвертый – в сезоне).

Зверев обыграл Джоковича во второй раз в четырех встречах и стал самым молодым чемпионом ATP Finals после того, как в 2008-м в этом же возрасте его выиграл Джокович. Чемпион «Уимблдона» и US Open потерпел лишь третье поражение в 38 последних матчах (также от Стефаноса Циципаса летом в Торонто и Карена Хачанова на позапрошлой неделе в Париже).