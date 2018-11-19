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  • 21-летний Зверев стал самым молодым чемпионом итогового турнира ATP за 10 лет

21-летний Зверев стал самым молодым чемпионом итогового турнира ATP за 10 лет

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Alexander Zverev.

ФОТО: GLYN KIRK / AFP

В финале итогового турнира ATP 21-летний Саша Зверев обыграл Новака Джоковича и выиграл крупнейший титул карьеры. Он стал самым молодым чемпионом турнира после Джоковича в 2008-м, передает

Пятая ракетка мира Саша Зверев, в финале итогового турнира ATP обыгравший Новака Джоковича 6:4, 6:3, завоевал десятый и крупнейший титул в карьере (четвертый – в сезоне).

Зверев обыграл Джоковича во второй раз в четырех встречах и стал самым молодым чемпионом ATP Finals после того, как в 2008-м в этом же возрасте его выиграл Джокович. Чемпион «Уимблдона» и US Open потерпел лишь третье поражение в 38 последних матчах (также от Стефаноса Циципаса летом в Торонто и Карена Хачанова на позапрошлой неделе в Париже).

Также Зверев стал первым немцем-чемпионом итогового турнира ATP после Бориса Беккера в 1995-м и четвертым игроком, на одном турнире в полу- и финале обыгравшим Роджера Федерера и Джоковича, после Энди Маррея, Рафаэля Надаля (трижды) и Давида Налбандяна (первым – на итоговом турнире).

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