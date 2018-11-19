Керсти Кальюлайд: Кохтла-Ярве успешен, а проблемы, пожалуй, не так велики

- Какие специфические темы вы обсудили на встрече с руководителями города Кохтла-Ярве и что в этом городе вас удивило?

- Удивило, конечно, то, что в Кохтла-Ярвеском горсобрании говорят на очень хорошем эстонском языке. Дела у Кохтла-Ярве на самом деле идут очень хорошо: у школ, детсадов, кружков по интересам. Три четверти выпускников местных школ поступают в вузы. Я просто не знала эти факты, но нельзя сказать, что была особо удивлена. Потому что я знаю, что наша система образования очень равномерная и хорошая.

Но что удивило? Рассказы о том, что в Кохтла-Ярве очень много пустых «домов с привидениями», которые нужно срочно снести, кажется, не совсем соответствуют истине, и таких домов все-таки не так много. Дома с пустующими квартирами есть, но у местных жителей много идей, как решить этот вопрос. Что касается тех зданий, которые действительно требуют сноса, то, наверное, имеет смысл изменить действующий порядок выдачи пособия на снос. Государство выделяет его (самоуправлениям), но в очень ограниченном объеме. Было бы разумно ненадолго увеличить объем этого пособия, а затем снова уменьшить. Также имеет смысл использовать здесь дотации Европейского союза.

- Жизнь и боль Кохтла-Ярве - сланцевая промышленность. В последнее время много говорилось о быстром Põxit, в результате чего не стало бы не только загрязнения, но и тысячи рабочих мест. Что вы об этом думаете?

- То, что производство электроэнергии из сланца в ближайшие годы очень значительно сократится, это совершенно ясно. Eesti Energia это учитывает, и у нас останется четыре энергоблока, которые производят более 600 мегаватт сланцевого электричества и которые смогут проработать долгое время. И тем не менее прошлый год был для Eesti Energia рекордным по добыче сланца, поскольку технология Enefit с трудом и проблемами, но в итоге заработала с высоким КПД, и цены на топливо на мировом рынке сейчас очень высокие. Eesti Energia и VKG производят топливо и экспортируют в общей сложности по объему примерно столько же, сколько Эстонии требуется (моторных топлив) для собственных нужд. Этот сектор сохранится и заменит сланцевое электричество, если цены на нефть останутся такими, какие они есть. Что это означает в перспективе 50-60 лет, сказать сложно, но мы продолжаем надеяться, что технологий чистой энергетики будет становиться все больше.

Я считаю, что Эстония тоже должна ужесточить цели своей климатической политики, но это не означает непременно отказ от использования полезных ископаемых, а, скорее, увеличение эффективности и экологичности технологий.

- Ваша миссия в Ида-Вирумаа вступает в завершающую фазу. Как вы сами оцениваете ее КПД?