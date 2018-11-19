Пн, 19.11.2018
Ограничивающее положение Закона о гражданстве нужно изменить и позволить гражданам по рождению иметь двойное гражданство. Урмас Паэт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Рейтинги партий: «Ээсти 200» отбирает поддержку у реформистов и соцдемов

Рейтинги партий: «Ээсти 200» отбирает поддержку у реформистов и соцдемов

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Кристина Каллас возглавляет "Ээсти 200".

ФОТО: ERIK PROZES / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Рейтинг зарегистрированной 3 ноября партии «Ээсти 200» существенно вырос при одновременном падении популярности Партии реформ и Социал-демократической партии - такие данные приводятся в опубликованном 19 ноября опросе общественного мнения, проведенном социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR.

Если бы выборы в Рийгикогу состоялись завтра, то убедительную победу на них одержала бы Центристская партия, которую готовы поддержать 33% избирателей (+3% по сравнению с октябрем), пишет Rus.ERR.

Рейтинг Партии реформ, которая в прошлом месяце пользовалась примерно такой же поддержкой, как и Центристская партия, упал с 28 до 23%.

На третьем месте остается Консервативная народная партия (EKRE) с 15% (-2%), а на четвертое вышла зарегистрированная всего две недели назад партия «Ээсти 200», за которую готовы проголосовать 8% избирателей.

Социал-демократическая партия сместилась с четвертой на пятую строчку рейтинга: ее поддержка рухнула с 12 до 7%, а партия «Отечество» продолжает балансировать на границе избирательного порога с 5%.

Читайте подробнее здесь.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ