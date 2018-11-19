Рейтинги партий: «Ээсти 200» отбирает поддержку у реформистов и соцдемов

Если бы выборы в Рийгикогу состоялись завтра, то убедительную победу на них одержала бы Центристская партия, которую готовы поддержать 33% избирателей (+3% по сравнению с октябрем), пишет Rus.ERR.

Рейтинг Партии реформ, которая в прошлом месяце пользовалась примерно такой же поддержкой, как и Центристская партия, упал с 28 до 23%.

На третьем месте остается Консервативная народная партия (EKRE) с 15% (-2%), а на четвертое вышла зарегистрированная всего две недели назад партия «Ээсти 200», за которую готовы проголосовать 8% избирателей.

Социал-демократическая партия сместилась с четвертой на пятую строчку рейтинга: ее поддержка рухнула с 12 до 7%, а партия «Отечество» продолжает балансировать на границе избирательного порога с 5%.