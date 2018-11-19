Рейтинги партий: «Ээсти 200» отбирает поддержку у реформистов и соцдемов

Рейтинг зарегистрированной 3 ноября партии «Ээсти 200» существенно вырос при одновременном падении популярности Партии реформ и Социал-демократической партии - такие данные приводятся в опубликованном 19 ноября опросе общественного мнения, проведенном социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR.
Если бы выборы в Рийгикогу состоялись завтра, то убедительную победу на них одержала бы Центристская партия, которую готовы поддержать 33% избирателей (+3% по сравнению с октябрем), пишет Rus.ERR.
Рейтинг Партии реформ, которая в прошлом месяце пользовалась примерно такой же поддержкой, как и Центристская партия, упал с 28 до 23%.
На третьем месте остается Консервативная народная партия (EKRE) с 15% (-2%), а на четвертое вышла зарегистрированная всего две недели назад партия «Ээсти 200», за которую готовы проголосовать 8% избирателей.
Социал-демократическая партия сместилась с четвертой на пятую строчку рейтинга: ее поддержка рухнула с 12 до 7%, а партия «Отечество» продолжает балансировать на границе избирательного порога с 5%.
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