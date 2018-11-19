Заслуженный педагог: естественной считается учеба на родном языке

Важно следить в том числе и за использованием терминов – эстонский язык является родным для ребёнка, который и по национальности эстонец. С точки зрения психологии обучения для ребёнка с другим культурным фоном он является иностранным языком. «Эстонский язык в качестве государственного языка» – это термин юридический и политический, но никак не педагогический. В Лиссабонской конвенции (2009) общее образование также признаётся в качестве основания для поступления в вузы во всех странах-членах ЕС, вне зависимости от языка обучения.

Язык обучения является особо важным организационным решением в области образования, поскольку от используемых языков напрямую зависит понимание учебной информации и её долговременное запоминание. Это, в свою очередь, позволяет заново отыскивать и применять приобретённые знания. Обучение на родном языке считается естественным, поскольку ученик владеет им лучше всего. Если же обучение происходит на иностранном языке, то постижение сути предмета оказывается более тяжёлым и затратным по времени, поскольку у ученика меньше языковых средств для изучения чего-либо и понимания выученного.

Если после восстановления Эстонией своей независимости основное внимание сместилось, прежде всего, на развитие эстонского языка как государственного среди русскоязычного населения, а также в школах с русским языком обучения, то изучению эстонского языка эстонскими ребятами должного внимания уделено не было. Особое недоумение вызывает постоянное уменьшение количества уроков эстонского языка как в основной школе, так и в гимназии. Зачастую содержательно о необоснованных изменениях никто и не говорит.

Настоящей проблемой стал т.н. эстонский новояз или „newspeak“, когда к английским словам добавляются эстоноязычные падежные и лицевые окончания. Подобное использование языка, пускай даже только в устной речи, мешает его восприятию и ясности мысли, а также обедняет оба языка.

Нынешнее снобистское использование захламлённого языка в любом случае свидетельствует о социальной принадлежности человека. Услышала такое предложение: „Meie bossi göölfrend bitšis megakuulilt Taltechi tšiki feedbäkki roundteibli kohta“ («Гёрлфренд нашего босса мегакруто обстебала фидбэк чиксы из Талтеха насчёт раундтэйбла» – Ред.). Два слова на эстонском всё-таки осталось – первое и последнее, причём мы понимаем, что говорящий хотел этим сказать.

Эло Вийдинг пишет в «Учительской газете» о синдроме самозванца и задаётся вопросом, что из себя представляют амбициозность и самоуверенность, а также что передозировка этих качеств делает с людьми. По мнению литератора, это опасное самообожествление, когда при необходимости всё и все втаптываются в грязь. С языком делают то же самое, вместо того, чтобы что-то беречь и считать святыней.

Тем не менее, положительным примером бережного отношения к эстонскому языку является, например, оказание поддержки со стороны государства для его изучения в 80 местах, куда отправляются учебные материалы. Также существует возможность электронного изучения эстонского языка (сайты Üleilmakool, Keeleklikk и Keeletee). Лекторы эстонского языка работают в девяти вузах, а эстонский язык преподают сейчас в 30 зарубежных университетах.

В большинстве наших школ обучение происходит на эстонском языке, школ же с русским языком обучения – 74. На английском языке дети обучаются в восьми школах. В Финской школе языком обучения является финский язык, а в Таллиннской немецкой гимназии есть классы с немецким языком обучения.

Проблемой стал язык обучения в высших школах и университетах. Мобильность студентов и интернационализация научной деятельности привела к существенному увеличению роли английского языка как языка обучения. Мы, конечно же, хотим быть открытыми по отношению к иностранным студентам и преподавателям, с другой стороны, нельзя забывать и о составлении эстоноязычных учебных материалов, а также о ведущей роли наших университетов при сохранении эстонского языка, культуры и государственности.

Напоследок небольшой обзор, на каких языках происходит обучение в школах по всей Эстонии. Количество изучающих тот или иной язык сейчас таково: китайский 211, испанский 1163, английский 375, итальянский 88, японский 94, корейский 4, латинский 75, норвежский 18, французский 832, шведский 89, немецкий 1763, финский 1114, русский 1171 и иврит – 302.