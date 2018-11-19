Cоциальные младенцы, или Жертвы ложного свободного воспитания

Психолог-консультант Тойво Нийберг, являющийся большим сторонником свободного воспитания, но не пропагандистом неправильного свободного воспитания, объясняет современным родителям на страницах “Учительской газеты”, что в результате отношения к учителям как к обслуживающему персоналу их дети когда-то превратятся в сорокалетних «бебяшек», которые будут истерить как трехлетние малыши, бесстыдно перекладывать ответственность на других и манипулировать окружающими.
Дурак с сердцем, но без разума, столь же несчастен, как и разумный дурак без сердца.
Фёдор Достоевский
Родители проводят чрезвычайно много времени на работе, чтобы обеспечить своих чад всем, чего они только не пожелают. Ещё они утверждают, что одной из функций школы является воспитание детей: «Мы их настрогали, пускай теперь детский сад и школа сделают из них людей по нашим лекалам».
Сейчас работники детских садов и школ зачастую вынуждены играть роль обслуживающего персонала, чего им на самом деле нельзя и не дóлжно делать. Характер ребёнка формируется в течение первых четырёх лет жизни, и именно в этот период им позволяют делать всё, что они хотят, поскольку «они ведь ещё маленькие».
Их не наказывают, хотя именно в этом возрасте их нужно серьезно развивать и воспитывать. Процесс роста ребенка можно измерить в килограммах и сантиметрах, поскольку мы имеем дело с количественным изменением. Развитие же считается в биологии качественным изменением, которое тяжело измерить. Чтобы ребенок стал человеком, родители должны будут потратить массу времени, проявить выдержку, научиться выслушивать ребенка и окружить его любовью. Другими словами, воспитателем в детском учреждении является, прежде всего, повариха, а за развитие отвечает все же учитель.
Дома родители должны одновременно воспитывать и развивать. Воспитанием ребенка нужно заниматься с самого рождения, не надеясь на школу или на то, что «нет мудрее педагога, чем наша собственная жизнь». Разница между воспитанностью и невоспитанностью огромна, однако её предпочитают не замечать.
Свободное воспитание и воспитание вольное
Представители современного поколения всё чаще наказывают своих детей отсутствием у самих себя какого-либо представления об их развитии и воспитании, а также системного и дифференцированного подхода. Зачастую родители называют это свободным воспитанием, с чем оправданно не соглашаются люди постарше.
Сейчас в обществе широкую популярность снискало свободное воспитание. Я не могу поставить знак равенства между свободным воспитанием и невоспитанностью, но грань между ними все-таки весьма тонкая. Правильное свободное воспитание ограничивает и направляет ребёнка, который является более или менее равным партнёром родителей. С ним считаются, однако не позволяют ему сесть на их шею.
Посмотрите на только что родившегося малыша, котенка или тюлененка – они настолько милы и невинны, что их так и хочется обнять! По сути, каждая появляющаяся на свет кроха невинна и не способна нести ответственность. Тем не менее, никто не рождается чистым листом, как может показаться с виду. Тысячелетия оставляли в генетическом коде много того, чего там могло бы и не быть или чего там могло бы быть гораздо больше.
Людские желания и воля – это удивительные вещи, которые в генетическом коде не так-то и просто найти и которые каждому человеку приходится в течение всей жизни обнаруживать у себя самим. Животных природа наделила всевозможными инстинктами и навыками, людей же – свободой воли и желанием тянуться к вершинам, пойти окольным путём или пустить свою жизнь прямо под откос.
Сдается мне, что любое желание в этом мире имеет три составляющие: наличие мотивации и стремления к успеху; ограничивающие их мораль и установленные нормы поведения; креативность, которая часто приводит к отрицанию правил и разрушению стереотипов (один открыл атом, а другой изобрёл атомную бомбу). Связующим элементом и венцом всех этих слагаемых является волевой поступок, который дает человеку либо положительный, либо отрицательный опыт. У всех этих качеств есть подводные и надводные рифы, которые могут пустить на дно кораблик чьей-то жизни даже в относительно хорошую погоду.
В то же время у каждого человека, народа, национальной группы, культуры и эпохи есть свои потребности, которые стороннему наблюдателю могут показаться абсолютно абсурдными и смехотворными. В глазах своих детей мы, родители, являемся носителями этих ценностей. Каждый ребенок (кстати, и детеныш животного тоже) следит за действиями своих родителей, оценивает их и ждет объективной оценки своих поступков тоже.
Думаю, что первым таким абсурдным с точки зрения ребенка актом воли является приучение его ходить на горшок. В диалоге с самим собой это выглядело бы как-то так: однажды родители стянут с меня штаны, заставят сесть на какое-то жестяное или пластмассовое ведро, а сами будут с блеском в глазах повторять: а-а, а-а, а-а… Боже мой, какое притеснение и насилие! Да и вообще, зачем мне ходить на горшок, если какать в штаны с каждым месяцем всё теплее, суше и безопаснее? Знаете что, дорогие родители, садитесь сами на этот свой горшок!
Потом они начинают требовать, чтобы дети здоровались, запрещают им пукать, чавкать и разговаривать за обеденным столом, заставляют запихивать еду в рот при помощи какой-то дурацкой ложки (рукой было бы наполовину быстрее!), к которой потом добавятся еще и вилка с ножом. Но послушайте, у всего же есть свой человеческий предел!
Таким образом, желания детей и родителей зачастую вступают друг с другом в противоречие. Пришедший к нам из Америки страх притеснения детей и уличная реклама в стиле «мишка видит» влияет, прежде всего, на тех родителей, которые ищут оправдания уходу от ответственности за воспитание ребенка или же, наоборот, хотят обеспечить ему беззаботное «розовое детство». Ребенка даже в детский сад боятся отправить, потому что чему он там научится – как драться, материться и делать еще бог знает что? И что еще хуже, его прямо-таки заставляют там днем спать, а по утрам есть гречневую кашу!
Принцип свободного воспитания как раз в том и заключается, что детей оставляют в покое, но их не оставляют одних. Они все-таки находятся под бдительным присмотром родителей. Это единое понимание мира, а также уважение по отношению к ребенку и скрывающимся в нем способностям. Ему не навязывают своих желаний и несбывшихся мечтаний, а позволяют строить свою собственную жизнь.
Родители для них словно дорожные указатели и в их присутствии они могут чувствовать себя свободно. Для них не устанавливаются определенные рамки поведения, они могут быть свободными и счастливыми, а также самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Если ребенок спотыкается, то ему дают упасть и разбить коленку. В следующий раз он будет на собственном опыте знать о том, что надо смотреть себе под ноги, а иначе снова будет больно.
Социальный малыш
Научить ребенка вежливости и хорошим манерам означает уменьшить беспокойство родителей по поводу его непослушности, нерешительности или непредприимчивости. Такие дети лучше справляются в детском саду и школе, они желанны почти в любом обществе и умеют по достоинству ценить всё лучшее в жизни.
У человека три возраста: астрономический, который берет свое начало с момента рождения и отмечен во всех важных удостоверениях личности; биологический, который зависит от физических и интеллектуальных способностей человека, а также от его социального статуса; социальный же возраст ему приписывают чужие люди, с которыми он не знаком.
Неестественно, когда человек, которому несколько десятков лет, ведет себя как трех- или четырехлетний ребёнок. Причем именно потому, что его не научили вести себя по-человечески, то есть социально адаптироваться и считаться с другими. В то же время психически он абсолютно здоров – настоящий такой социальный малыш.
Хулиганская культура
В течение последних 10-15 лет одна эпидемия бродит по Европе и Америке – невоспитанность, она же хулиганская культура. Детские и подростковые банды бродят по улицам, беспокоят окружающих, обижают младших, отбирают у них деньги или вещи. Не умея себя прилично вести и будучи невежливыми и непочтительными по отношению к другим, такие дети становятся наказанием для учителей. Родители же обвиняют в наличии у детей недостатков именно школу. Культура подонков стала плодом свободного воспитания, которое начало распространяться по всему миру с 1960-х годов. Оно игнорировало простейшее правило предшествующих поколений – ребенка воспитывают до трех-четырех лет, а всё, что после, является продолжением былого или исправлением ошибок.
Обусловленная невоспитанностью гиперактивность и неспособность сконцентрироваться имеются у 30% учащихся. Неправильное свободное воспитание дало нам испорченные плоды – в школы приходит всё больше детей, от которых дома ничего не требуют, которые не умеют нести ответственность и которые не приучены выполнять домашние работы. Худшее наказание для ребенка – это когда им не занимаются. Его нужно всему научить, будучи самому примером для подражания, у которого слова совпадают с действиями, а не наоборот.
Наблюдая за современным обществом и молодым поколением, от удивления просто открывается рот. Молодежь совершенно непочтительна и невоспитанна. Дети могут сказать родителям то, что им заблагорассудится, и делают, что хотят. Уважение по отношению к учителям и посторонним людям у них тоже отсутствует. Они ругаются матом, занимаются вандализмом, портят государственное имущество, разбивая уличные фонари и переворачивая мусорные баки. Они пьют и курят, считая, что это абсолютно в порядке вещей.
Неправильное свободное воспитание (т.е. невоспитанность) или же неправильное понимание родителями сути воспитания приносит всё более горькие и крупные плоды. Мат, распространенный среди подростков, а особенно среди девочек, стал настолько обыденным явлением, что на него даже внимание не обращают. Походите по улицам Таллинна с широко раскрытыми глазами и ушами, прокатитесь на общественном транспорте или побывайте в местах скопления молодежи. В ходе проведенного пару лет назад исследования выяснилось, что грязнее всего матерятся именно девочки подросткового возраста.
Причины популярности в обществе мата не стоит даже выяснять, потому что уже почти полвека назад исследование на эту тему провели японцы. Тамошние ученые пришли к выводу, что чем в большем кризисе находится то или иное общество или социальная группа, тем популярнее мат и психологическое насилие (навешивание ярлыков, распространение сплетен, написание анонимных доносов и пр.). Следовательно, эстонское общество в целом пребывает в моральном кризисе или стоит на его пороге.