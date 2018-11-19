Cоциальные младенцы, или Жертвы ложного свободного воспитания

Родители для них словно дорожные указатели и в их присутствии они могут чувствовать себя свободно. Для них не устанавливаются определенные рамки поведения, они могут быть свободными и счастливыми, а также самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Если ребенок спотыкается, то ему дают упасть и разбить коленку. В следующий раз он будет на собственном опыте знать о том, что надо смотреть себе под ноги, а иначе снова будет больно.

Социальный малыш

Научить ребенка вежливости и хорошим манерам означает уменьшить беспокойство родителей по поводу его непослушности, нерешительности или непредприимчивости. Такие дети лучше справляются в детском саду и школе, они желанны почти в любом обществе и умеют по достоинству ценить всё лучшее в жизни.

У человека три возраста: астрономический, который берет свое начало с момента рождения и отмечен во всех важных удостоверениях личности; биологический, который зависит от физических и интеллектуальных способностей человека, а также от его социального статуса; социальный же возраст ему приписывают чужие люди, с которыми он не знаком.

Неестественно, когда человек, которому несколько десятков лет, ведет себя как трех- или четырехлетний ребёнок. Причем именно потому, что его не научили вести себя по-человечески, то есть социально адаптироваться и считаться с другими. В то же время психически он абсолютно здоров – настоящий такой социальный малыш.

Хулиганская культура

В течение последних 10-15 лет одна эпидемия бродит по Европе и Америке – невоспитанность, она же хулиганская культура. Детские и подростковые банды бродят по улицам, беспокоят окружающих, обижают младших, отбирают у них деньги или вещи. Не умея себя прилично вести и будучи невежливыми и непочтительными по отношению к другим, такие дети становятся наказанием для учителей. Родители же обвиняют в наличии у детей недостатков именно школу. Культура подонков стала плодом свободного воспитания, которое начало распространяться по всему миру с 1960-х годов. Оно игнорировало простейшее правило предшествующих поколений – ребенка воспитывают до трех-четырех лет, а всё, что после, является продолжением былого или исправлением ошибок.

Обусловленная невоспитанностью гиперактивность и неспособность сконцентрироваться имеются у 30% учащихся. Неправильное свободное воспитание дало нам испорченные плоды – в школы приходит всё больше детей, от которых дома ничего не требуют, которые не умеют нести ответственность и которые не приучены выполнять домашние работы. Худшее наказание для ребенка – это когда им не занимаются. Его нужно всему научить, будучи самому примером для подражания, у которого слова совпадают с действиями, а не наоборот.

Наблюдая за современным обществом и молодым поколением, от удивления просто открывается рот. Молодежь совершенно непочтительна и невоспитанна. Дети могут сказать родителям то, что им заблагорассудится, и делают, что хотят. Уважение по отношению к учителям и посторонним людям у них тоже отсутствует. Они ругаются матом, занимаются вандализмом, портят государственное имущество, разбивая уличные фонари и переворачивая мусорные баки. Они пьют и курят, считая, что это абсолютно в порядке вещей.

Неправильное свободное воспитание (т.е. невоспитанность) или же неправильное понимание родителями сути воспитания приносит всё более горькие и крупные плоды. Мат, распространенный среди подростков, а особенно среди девочек, стал настолько обыденным явлением, что на него даже внимание не обращают. Походите по улицам Таллинна с широко раскрытыми глазами и ушами, прокатитесь на общественном транспорте или побывайте в местах скопления молодежи. В ходе проведенного пару лет назад исследования выяснилось, что грязнее всего матерятся именно девочки подросткового возраста.