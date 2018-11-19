Тартуский округ Центристской партии возглавила Марика Туус-Лауль

Ранее отделение центристов в Тартуском уезде возглавлял Пеэтер Эрнитс, который в сентябре сменил партийную принадлежность, вступив в Консервативную народную партию (EKRE), пишет rus.err.ee .

По словам Туус-Лауль, первоочередной задачей руководства округа станет разъяснение избирательной программы центристов, чтобы помочь партии одержать победу на предстоящих выборах. "Тартуский округ хочет приложить максимум усилий для того, чтобы Центристская партия выиграла предстоящие выборы в Рийгикогу", - сказала Туус-Лауль.