Пн, 19.11.2018
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  • Тартуский округ Центристской партии возглавила Марика Туус-Лауль

Тартуский округ Центристской партии возглавила Марика Туус-Лауль

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Марика Туус-Лаул

ФОТО: Peeter Langovits

Председателем отделения Центристской партии в Тартуском уезде избрана Марика Туус-Лауль, а заместителями председателя - Янек Мягги и Холар Сепп: об этом в понедельник, 19 ноября, сообщила пресс-служба Центристской партии.

Ранее отделение центристов в Тартуском уезде возглавлял Пеэтер Эрнитс, который в сентябре сменил партийную принадлежность, вступив в Консервативную народную партию (EKRE), пишет rus.err.ee.

По словам Туус-Лауль, первоочередной задачей руководства округа станет разъяснение избирательной программы центристов, чтобы помочь партии одержать победу на предстоящих выборах. "Тартуский округ хочет приложить максимум усилий для того, чтобы Центристская партия выиграла предстоящие выборы в Рийгикогу", - сказала Туус-Лауль.

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