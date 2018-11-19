Похороны дружбы: что делать, если ребенка травят?

До сих пор парни из 8Б класса неплохо ладили между собой. После уроков они ходили вместе в кино, на дни рождения друг друга, ели гамбургеры. В какой-то момент у одного из них возникли чувства к девочке, которую лидер класса и несколько его друзей недолюбливали. После уроков эту парочку частенько видели вместе. Дружба между парнями прекратилась.

Чтобы наказать друга-«предателя», однажды утром парни пришли в школу пораньше, чтобы организовать в столовой «похороны дружбы». На стол поставили портрет друга в черной рамке, а рядом – свечу с траурной ленточкой. Фоном звучала музыка Баха. Идею парни позаимствовали из ролика на Ютубе, в котором молодые люди из колледжа организовали для своего друга «похороны холостяцкой жизни» в юмористическом стиле, на которых выступали в память о «дорогом усопшем» со смешными речами.

На объект же троллинга, ничего не знавшего о ютубовском ролике, похороны дружбы произвели болезненное впечатление – он почувствовал себя отверженным, объектом для издевательств. Глубоко опечаленный произошедшим его отец обратился в молодежную полицию. Инцидент увенчался грандиозным скандалом, в который были вовлечены ученики, руководство школы, классная руководительница, родители, молодежная полиция и психолог.

Возможность выбора для классного руководителя

Это была неудачная шутка парней. Они не являются плохишами. Поскольку моральное развитие продолжается до конца пубертатного периода и в этом возрасте молодые люди еще не совсем зрелые, то на месте классного руководителя я не была бы излишне строгой. Пообщалась бы, прежде всего, с руководителями школы и представителями молодежной полиции, убедив их в том, что мы имеем дело не с систематическими издевательствами, а с единичной глупой и каверзной шуткой, с отцом жертвы, с вошедшими в раж клоунами.

Отца я попыталась бы убедить в том, что до сих пор парни неплохо ладили друг с другом, а девять-то классов его сыну нужно все же окончить. Затем я бы пообщалась с «гениями юмора» и сказала бы им, что ни у кого нет права вмешиваться в личную жизнь других людей и что подобные «шутки» могут причинить неимоверную боль. В самом конце я предприняла бы попытку помирить парней между собой, организовав для них какое-нибудь совместное предприятие.

Подобное поведение квалифицируется как грубая школьная травля, и оно достойно строгого наказания. Как этим молодым людям разобраться, что можно, а что нельзя, если мы сами им это не растолкуем? Подобные происшествия как раз и склоняют подростков к совершению самоубийства. По этой причине я полностью согласна с тем, что отец обратился в молодежную полицию. Парней стоило бы немного припугнуть, чтобы подобные инциденты не повторялись. Серьезное собрание с участием виновников происшествия, руководителей школы и молодежными полицейскими должно дать им ясно понять, что подобное поведение недопустимо.

Неудачная шутка

Учитель берет на себя роль посредника и примирителя. Для него важны как отношения между детьми, так и хорошая репутация школы. Будучи классным руководителем, он берет большую ответственность за решение проблемы на себя, что потребует от него проведения дополнительной работы и отдельных переговоров. Однако он не должен спрашивать у обидчиков, почему они так поступили и как теперь чувствует себя их жертва. Весьма вероятно, что со временем напряжение спадет, но самим детям нужно оставить небольшое право голоса при решении конфликта.

Грубая школьная травля

Не исключено, что организовавшие «похороны дружбы» затаят на свою жертву злобу, поскольку сочтут реакцию взрослых избыточной, и отношения внутри класса не восстановятся.

Здесь основной ценностью будет являться чувство справедливости, а также ответственность учителя. В то же время будет проигнорирована автономия учеников и свобода распоряжаться собственной жизнью. К тому же, не будет воспитываться чувство ответственности за свои поступки и умение заглаживать вину за допущенные ошибки.