«Преступления Грин-де-Вальда»: маги, маги über alles!

Вторая картина из "пятифильмия" «Фантастические твари и где они обитают», продолжающего "восьмифильмие" о Гарри Поттере, наводит на мысли о будущем развлекательного кино, и еще – о грозящем человечеству разделении на маглов и фанатов.
Есть что-то колдовское в том, как коммерциализация самых благородных идей обращает их в полную противоположность самим себе. Книги о Гарри Поттере и фильмы о Ньюте Скамандере и его волшебных зверях проповедуют, по сути, антидискриминационную повестку дня: даже если вам взбрело в голову, что вы – волшебник, а вокруг вас сплошь унылые маглы-недочеловеки, считать себя лучше «неправильных» граждан вы не имеете права. Любое такое деление прискорбно, отвратительно – и не имеет права на.
И, однако же, чем дальше, тем вернее зрители, бредущие в кино на очередной фильм по сценарию Дж.К. Роулинг, делятся на тех, кто живет ее волшебным миром, – и тех, кто просто пришел в кино. И вот этим условным магам и маглам, кажется, не сойтись.
С точки зрения мага: в Париж, животное!
Фанаты идут на «Преступления Грин-де-Вальда» вовсе не затем, чтобы посмотреть хороший фильм. Если честно, "хорошесть" фильма интересует фанатов в последнюю очередь. Для них «Преступления...» – еще один портал в манящее хогвартсовское иномирье, в коллективный воображариум, в прошлое любимой ирреальности. Появление в эпизоде алхимика Николя Фламеля или профессора Макгонагалл, не говоря о сравнительно молодом Альбусе Дамблдоре (Джуд Лоу), который засылает магозоолога Ньюта Скамандера (Эдди Редмейн) сразиться со злым волшебником Грин-де-Вальдом (Джонни Депп), доставляет фанату не меньше, а то и больше радости, чем все остальное, включая Париж образца 1927 года, где в основном и происходит действие.
Увы, у фаната «Преступления...» вызовут все-таки вопросы. Может, не такие болезненные, как фильмы о Гарри, в которых Роулинг меняла сюжет собственных книг в угоду кинобюджету, – этот момент учтен, с книгами фильмы о Ньюте сравнить не получится, книг нет, в смысле, они есть, надо же что-то продавать, но это сценарии, и выходят они после фильмов, и в них всё как в кино. И все-таки многие чувствуют, что конкретно этот фильм перекраивает канон. Хотя бы и по мелочи: если заклинание «акцио» не работает с живыми существами, отчего оно вдруг работает с животинкой нюхлей? Означает ли это, что милая нюхля – дохлая животинка? (Да и вообще, как подметила знакомая в ФБ, с какого фига Дамблдор биться с Грин-де-Вальдом посылает магозоолога? Грин-де-Вальд - что, животное?..)
И вообще: если бы Хогвартс при Гарри Поттере располагал заклинаниями, которыми пользуются герои «Преступлений...», вся история была бы в принципе иной. И еще: как возродился род такой-то, если нам показывают гибель последней его представительницы? И сколько тут кому лет, между прочим? И что это за невероятная сантабарбара с подмененными на «Титанике» младенцами? Как-то во всем этом маловато даже и магической логики...
Приходите вы, значит, в 1933 году с мужем-евреем на собрание нацистов – и от большой любви к супругу переметываетесь в гитлеровцы? Это ж какой идиоткой надо быть.
С точки зрения магла: от аврора до обскура
Зритель-магл, может, и захочет узнать больше о герое, этом вашем Ньюте-как-его, Скамандр-Саламандр, забьет всё это в Гугл, наткнется на Гарри-Поттер-Википедию, прочтет что-то вроде «с семи лет мальчик регулярно расчленял мурлокомля» и отзовется как-нибудь созвучно. Ну, мурлокомля! Пойду в кино так, без культурного багажа...
Зритель-магл тоже увидит странное, даже если он смотрел и неплохо помнит первую часть эпопеи про тварей. Зритель-магл увидит, во-первых, не очень хорошо снятое кино. Снятое (режиссером Дэвидом Йейтсом) будто в спешке, когда, знаете, сценарий толком не выверен, и монтируется всё в последний момент, и с колес отправляется в кинотеатры, чтобы быстрее зашибить деньгу. Впечатление такое, что, в самом деле, был некий роман страниц в семьсот – и его без успеха постарались запихнуть в 134 минуты. С классическим итогом: «Не шмогла».
К глобальной истории претензий, впрочем, нет: злой Грин-де-Вальд сбегает из нью-йоркской волшебной тюрьмы, перемещается в Париж и там созывает приспешников на подпольный съезд, так сказать, своей партии, чтоб сообщить им, что пришло время плохим магам сразиться с хорошими, подчинить себе их и всех маглов заодно – «потому что нельзя быть на свете красивой такой». Еще он переманивает на свою сторону юношу Криденса (Эзра Миллер), носителя обскура, который иногда вырывается и всё вокруг рушит; Криденс и его подруга, девушка-змея Нагайна (Клаудия Ким) тоже тусуются в Париже в труппе бродячего магического цирка.
Криденса и Грин-де-Вальда ищут: (а) Ньют Скамандер с чемоданчиком – порталом в магический зоопарк; (б) крутой аврор Тина Голдштейн (Кэтрин Уотерстон); (в) непонятный маг Юсуф Кама (Уильям Надилам). За Ньютом увязывается магл Якоб Ковальски (Дэн Фоглер), за ним – влюбленная в него сестра Тины, Куинни (Элисон Судол). По сцене с упорством, достойным лучшего применения, бегают туда-сюда еще сколько-то волшебных людей с хитропридуманными именами, выразительными лицами и переменчивой лояльностью. То и дело вырываются на волю фантастические зверюшки, Грин-де-Вальд творит ужасные непотребства, всё мечется, колышется и взрывается.
Но только ближе к середине понимаешь, что это такой театр абсурда. Герои появляются там и тогда, где и когда это надо автору сценария. Мотивации местами бредовы: Тина чуть охладевает к Ньюту, прочитав в магическом журнале сообщение о его помолвке, а в журнал вкралась ОПЕЧАТКА. Я серьезно. Опечатка вкралась!.. Или взять побег Грин-де-Вальда в самом начале: если он сумел поменяться местами со своим охранником, зачем нужен цирк с магическими конями, если можно просто выйти из тюрьмы и уйти от правосудия пешком? Или тварь с щупальцами, живущая в организме Юсуфа Камы: к чему она – чтобы Ньют достал ее пинцетом, а Якоб на миг скривил лицо? Короче, не магия, а недоразумение какое-то.
Обыкновенный грин-де-вальдизм
За всем этим кинематографическим недоразумением вырисовывается, однако, идея, которую Роулинг явственно хочет вложить в головы зрителей, особенно юных: пекущийся якобы даже и о благе маглов Грин-де-Вальд – обыкновенный фашист, ну или нацист, и вся его риторика – откровенно нацистская. Видимо, поэтому постер с Грин-де-Вальдом в развевающемся плаще и на фоне Эйфелевой башни так напоминает известную фотографию «Нацисты в Париже» 1940 года. Видимо, поэтому сборище гадких сторонников опального мага называется rally, съездом, прямо как съезд НСДАП в Нюрнберге.
Идея прекрасная, даже и, если вдуматься, своевременная, только воплощение она получает... никакое. И потому, что маги и маглы живут отдельно, у маглов – свои войны, у магов – свои; любые параллели не выглядят таковыми; не превратить истории магического мира в притчи, как ни бейся, – слишком реален этот мир, чтобы стать материалом для притч. И еще потому, что джондепповский маг на Гитлера не похож ничем – ни мотивацией, ни стилем, ни логикой речей; сравнение напрашивается, но только притянутое за уши.
И еще из-за полной алогичности финала, когда на сторону Грин-де-Вальда переходит ключевой персонаж, причем делает это как бы по глупости: Грин-де-Вальд обещает, что маглам в его грядущем жить будет лучше и веселее, персонаж ему верит, он влюблен в магла – и... Нет, ну вот правда: приходите вы, значит, в 1933 году с мужем-евреем на собрание нацистов – и от большой любви к супругу переметываетесь в гитлеровцы? Это ж какой идиоткой надо быть. И зачем Грин-де-Вальду такие идиоты в товарищах?..
Что случилось с франшизой? Так франшиза и случилась. Когда ваш волшебный мир попадает в когти волшебницы Коммерции с ее фирменными заклинаниями «мультидолларио!» и «миллионо бокс-оффицио!», магия чахнет и тухнет. Вы начинаете выдумывать новые ходы для эпопей в эн частях – и рушите логику кропотливо создававшейся вами реальности. Вы спешите – два года на всё про всё, от сценария до готового продукта, – и ошибаетесь. Истории выходят тяп-ляп. И начинанья, взнесшиеся мощно, сворачивают в сторону свой ход, как классик писал.
...Если Голливуд не ускорится, последний фильм о Ньюте Скамандере выйдет где-то под Рождество 2024 года. Эдди Редмейну будет за сорок. Тем, кто ребенком приобщился к первому роману о Гарри Поттере в год его публикации и прожил с Хогвартсом лучшие годы жизни – в лучшем случае за тридцать. Но только вряд ли и тогда что-то закончится – успеет подрасти новое поколение поттероманов и скамандрофилов. Продюсеры что-нибудь придумают. На крайняк можно экранизировать историю квиддича – с древности до, сами понимаете, наших дней.