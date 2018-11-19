«Преступления Грин-де-Вальда»: маги, маги über alles!

Есть что-то колдовское в том, как коммерциализация самых благородных идей обращает их в полную противоположность самим себе. Книги о Гарри Поттере и фильмы о Ньюте Скамандере и его волшебных зверях проповедуют, по сути, антидискриминационную повестку дня: даже если вам взбрело в голову, что вы – волшебник, а вокруг вас сплошь унылые маглы-недочеловеки, считать себя лучше «неправильных» граждан вы не имеете права. Любое такое деление прискорбно, отвратительно – и не имеет права на.

И, однако же, чем дальше, тем вернее зрители, бредущие в кино на очередной фильм по сценарию Дж.К. Роулинг, делятся на тех, кто живет ее волшебным миром, – и тех, кто просто пришел в кино. И вот этим условным магам и маглам, кажется, не сойтись.

С точки зрения мага: в Париж, животное!

Фанаты идут на «Преступления Грин-де-Вальда» вовсе не затем, чтобы посмотреть хороший фильм. Если честно, "хорошесть" фильма интересует фанатов в последнюю очередь. Для них «Преступления...» – еще один портал в манящее хогвартсовское иномирье, в коллективный воображариум, в прошлое любимой ирреальности. Появление в эпизоде алхимика Николя Фламеля или профессора Макгонагалл, не говоря о сравнительно молодом Альбусе Дамблдоре (Джуд Лоу), который засылает магозоолога Ньюта Скамандера (Эдди Редмейн) сразиться со злым волшебником Грин-де-Вальдом (Джонни Депп), доставляет фанату не меньше, а то и больше радости, чем все остальное, включая Париж образца 1927 года, где в основном и происходит действие.

ФОТО: Кадр из фильма

Увы, у фаната «Преступления...» вызовут все-таки вопросы. Может, не такие болезненные, как фильмы о Гарри, в которых Роулинг меняла сюжет собственных книг в угоду кинобюджету, – этот момент учтен, с книгами фильмы о Ньюте сравнить не получится, книг нет, в смысле, они есть, надо же что-то продавать, но это сценарии, и выходят они после фильмов, и в них всё как в кино. И все-таки многие чувствуют, что конкретно этот фильм перекраивает канон. Хотя бы и по мелочи: если заклинание «акцио» не работает с живыми существами, отчего оно вдруг работает с животинкой нюхлей? Означает ли это, что милая нюхля – дохлая животинка? (Да и вообще, как подметила знакомая в ФБ, с какого фига Дамблдор биться с Грин-де-Вальдом посылает магозоолога? Грин-де-Вальд - что, животное?..)

И вообще: если бы Хогвартс при Гарри Поттере располагал заклинаниями, которыми пользуются герои «Преступлений...», вся история была бы в принципе иной. И еще: как возродился род такой-то, если нам показывают гибель последней его представительницы? И сколько тут кому лет, между прочим? И что это за невероятная сантабарбара с подмененными на «Титанике» младенцами? Как-то во всем этом маловато даже и магической логики...