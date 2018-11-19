Глава Apple рассказал об усталости от iPhone

Он заявил, что раньше слишком часто использовал смартфон, но теперь стал обращаться к нему реже, пишет lenta.ru. «Число случаев, когда я достаю свое устройство, уменьшается», — заметил глава Apple. Кук ограничил количество уведомлений, которые приходили на его мобильное устройство, благодаря чему время пользования мобильным аппаратом сократилось.

Согласно данным Fox News, средний пользователь проверяет новости на смартфоне каждые 12 минут. Исследование Ofcom подсчитало, что 78 процентов британцев не представляют своей жизни без телефона. Обычно старшее поколение проводит онлайн два часа 28 минут в день, а среди 18-24-летних время обращения к интернету достигает трех часов 14 минут.