Пн, 19.11.2018
Ограничивающее положение Закона о гражданстве нужно изменить и позволить гражданам по рождению иметь двойное гражданство. Урмас Паэт
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Видео: страшная авария 17-летней гонщицы заставит FIA подумать о безопасности

Видео: страшная авария 17-летней гонщицы заставит FIA подумать о безопасности

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing RB14 and Esteban Ocon (FRA) Racing Point Force India F1 VJM11 collide in the race. 11.11.2018. Formula 1 World Championship, Rd 20, Brazilian Grand Prix, Sao Paulo, Brazil, Race Day. Photo credit should read: XPB/Press Association Images.

ФОТО: XPB / XPB Images/Press Association Images

Гонщица София Флерш попала в аварию во время гонки серии «Формула-3» в китайском Макао,

Немецкая спортсменка на огромной скорости потеряла управление и не вписалась в крутой поворот. Болид Флерш взлетел в воздух и перелетел через ограждение, а потом врезался в стену.

Гонка была остановлена. Флерш выжила, ее доставили в больницу.

Флерш рассказала в Twitter о своем состоянии после аварии во время гонки серии «Формула-3» в китайском Макао. «Хочу, чтобы все знали: я в порядке, завтра мне сделают операцию. Спасибо всем, кто поддерживает меня. Спасибо за ваши сообщения. Новости скоро будут», — написала Флерш.

Происшествие не осталось незамеченным и Международной федерацией автоспорта. Комментарий к аварии в Макао дал не кто иной, как глава FIA, Жан Тодт: "После инцидента мы должны помочь всем тем, кто пострадал и проанализировать случившееся. Следим за ситуацией и сделаем надлежащие выводы."

На трассе в Макао каждый год гибнут спортсмены: в прошлом году погиб британский мотогонщик Дэниел Хэгарти. Автогонщики в Макао гибнут тоже, но реже: Филлип Ю из Гонконга сгорел в аварии в 2012 году.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ