Видео: страшная авария 17-летней гонщицы заставит FIA подумать о безопасности

Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing RB14 and Esteban Ocon (FRA) Racing Point Force India F1 VJM11 collide in the race. 11.11.2018. Formula 1 World Championship, Rd 20, Brazilian Grand Prix, Sao Paulo, Brazil, Race Day. Photo credit should read: XPB/Press Association Images.

