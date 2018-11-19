Видео: страшная авария 17-летней гонщицы заставит FIA подумать о безопасности

Немецкая спортсменка на огромной скорости потеряла управление и не вписалась в крутой поворот. Болид Флерш взлетел в воздух и перелетел через ограждение, а потом врезался в стену.

Гонка была остановлена. Флерш выжила, ее доставили в больницу.

Флерш рассказала в Twitter о своем состоянии после аварии во время гонки серии «Формула-3» в китайском Макао. «Хочу, чтобы все знали: я в порядке, завтра мне сделают операцию. Спасибо всем, кто поддерживает меня. Спасибо за ваши сообщения. Новости скоро будут», — написала Флерш.

Происшествие не осталось незамеченным и Международной федерацией автоспорта. Комментарий к аварии в Макао дал не кто иной, как глава FIA, Жан Тодт: "После инцидента мы должны помочь всем тем, кто пострадал и проанализировать случившееся. Следим за ситуацией и сделаем надлежащие выводы."