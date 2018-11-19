Пресса Британии: Лондон не готов к российским кибератакам

«Бандитский режим Владимира Путина представляет собой огромную опасность. Его головорезы уже убивали людей на нашей земле», продолжает газета.

И вот теперь парламентский комитет по национальной безопасности отмечает, что власти не делают всего необходимого, чтобы противостоять этой угрозе.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы и в самом деле отразить поползновения Кремля», пишет Sun.

Дефицит моряков

Daily Star пишет, что корабли военно-морского флота Великобритании простаивают в портах из-за нехватки моряков.

Газета цитирует капитан-лейтенанта Эндрю Ливси, по словам которого, в ВМС достаточно моряков лишь для четырех из шести эскадронных миноносцев типа 45, каждый из которых стоит более миллиарда фунтов стерлингов.

Военно-морским силам не хватает 1350 человек, отмечает газета. В результате в этом году четыре эсминца ни разу не выходили в море. В 1991 году во флоте служили 61 800 человек, но к октябрю этого года их число упало до 29 160, пишет газета со ссылкой на капитан-лейтенанта Ливси.

Представители ВМС отрицают эти заявления, утверждая, что флот укомплектован более чем на 90%, и что ВМС Великобритании продолжают играть важную роль по всему миру, учитывая тот факт, что не менее 9 тыс. военнослужащих или уже отправлены за рубеж, или готовы это сделать в любую минуту, пишет Daily Star.

Россия и Интерпол

Times пишет в своей редакционной статье, что Интерпол становится инструментом режимов, которые преследуют своих критиков.

Для борьбы с глобальными преступными группировками необходимо международное сотрудничество, отмечает газета. Но Интерпол, которому вскоре исполнится 100 лет, сейчас используется Россией и Китаем, странами, в которых превалируют совершенно отличные от западных представления о правосудии.

На этой неделе Генеральная ассамблея Интерпола изберет своего нового главу.

Главный кандидат - российский генерал МВД Александр Прокопчук, известный тем, что он активно прибегал к так называемым «красным уведомлениям» Интерпола - международным запросам на задержание какого-либо лица, находящегося в розыске.

Если он будет избран главой Интерпола, все оппоненты Владимира Путина за пределами России будут чувствовать себя в опасности, пишет газета. Его избрание также ускорит процесс замены западной системы, основанной на общепринятых нормах, на правила поведения, которые устраивают деспотов и коррумпированные правительства.

Семь лет назад президент России присвоил Прокопчуку звание генерал-майора. Прокопчук настолько понравился Кремлю, что Москва выдвинула его кандидатуру на пост заместителя главы Интерпола. Но сейчас, после ареста главы Интерпола в Китае, похоже, что Прокопчук займет его место.

Это уже становится тенденцией. После масштабного применения допинга во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году Россия приняла у себя чемпионат мира по футболу в прошлом году. Теперь, несмотря на организацию политически мотивированных убийств за границей и аннексию территории соседней страны, Россия может получить контроль над Интерполом.

Великобритания, США и другие западные страны должны этому противостоять, пишет газета.

Россия регулярно нарушает правила Интерпола, чей устав запрещает «любые действия политического, военного, религиозного или расистского характера».

Но Россия, как и Китай, чрезвычайно часто предъявляет «красные уведомления», в очевидной надежде, что аппарат Интерпола не сможет справиться с таким потоком, и кто-то из диссидентов за границей будет арестован под надуманными предлогами. Если Интерпол хочет, чтобы ему доверяли в будущем, этой организации следует принять меры.

Интерпол должен тщательно проверять своих собственных сотрудников, а также как можно быстрее отвергать фейковые запросы об арестах от таких стран, как Россия и Китай, которые не придерживаются принципов верховенства закона. То, что Интерпол пляшет под их дудку - просто абсурд, пишет газета.

Работа Интерпола должна быть прозрачна. И этой организации не нужно избрание российского генерала в качестве своего главы, заключает Times.