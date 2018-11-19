Внимание! Примите участие в новом вкусном розыгрыше!

В таллиннском ресторане Noy City подают блюда грузинской кухни премиум-класса. Шеф-повар заведения, которую все зовут просто тетушка Майя - хорошо известный за пределами Эстонии профессионал. Работать в Таллинн она приехала недавно, по приглашению владельцев ресторана Noy City. Любители грузинской кухни Санкт-Петербурга, посещавшие культовое заведение «Хочу харчо!», имели счастье наслаждаться ее блюдами, например, фирменным хачапури необъятного размера, буквально сочащееся сыром.

ФОТО: Noy City

Обсуждая условия розыгрыша, мы изучили меню и даже кое-что попробовали. В иллюстрированном меню оказалось так много заманчивого, что выбор сделать было очень трудно. Нежнейшее хачапури со шпинатом готовили буквально при нас. Как сказал владелец ресторана Владимир Гегамян, в Noy City ничего не замораживают: если вы закажете хинкали, то их приготовление начнется с раскатывания теста.

ФОТО: Noy City

Поэтому придется подождать, но зато вы получите свежайшее блюдо. К сожалению, времени у нас было мало, поэтому мы выбрали харчо с курицей и грецкими орехами. Это было блестяще: густой, наваристый, ароматный, острый и очень сытный суп.

В меню много классических грузинских мясных блюд, которые очень хочется попробовать. Но для наших читателей Noy City приготовит мини-банкет на четверых. И, как всегда, победителей ждут фотосессия в ресторане, общение с поваром и интервью для портала!

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