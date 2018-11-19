Россия заподозрила Браудера в причастности к смерти Магнитского

«В настоящее время проверяется версия о насильственной смерти Магнитского и причастности к ней Браудера», - заявил на брифинге в Генпрокуратуре государственный советник юстиции 3-го класса Михаил Александров.

По его словам, «Браудер имел мотив на физическое устранение Магнитского в целях сокрытия совершенных им преступлений». Сотрудник фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, арестованный по обвинению в уклонении от уплаты налогов, умер в московском следственном изоляторе 16 ноября 2009 года.